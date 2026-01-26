Десерт Три молока: покроковий рецепт від суперфіналістки «МастерШеф»-16 Дарії Фатєєвої

Десерт Три молока з солоною карамеллю: рецепт від суперфіналістки «МастерШеф»-16 Дарії Фатєєвої
Десерт «Три молока» — світова класика, яка підкорює ніжністю з першого шматочка. Але у 16 сезоні «МастерШеф» він зазвучав по-новому завдяки авторській інтерпретації суперфіналістки проєкту Дарії Фатєєвої. Дівчина додала до традиційного рецепта солону карамель, зробивши смак ще глибшим, яскравішим і по-справжньому ресторанним. Тепер ви можете повторити фірмовий рецепт Дарії Фатєєвої вдома й відчути себе учасником легендарної кухні «МастерШеф».
Десерт Три молока від Дарії Фатєєвої: необхідні ігредієнти та приготування
Десерт Три молока – це кулінарна база, яку знають і люблять у всьому світі, але в 16-му сезоні Дарія вирішили піти далі й надати класиці нового звучання завдяки солоній карамелі. Щоб приготувати такий десерт в домашніх умовах, вам знадобиться:
Для повітряного бісквіта:
- Яйця – 4 шт.
- Цукор – 150 г
- Борошно – 110 г
- Сіль – 1 г
Для солоної карамелі:
- Цукор – 200 г
- Вершкове масло (кімнатної температури) – 40 г
- Вершки (33%) – 150-200 мл
- Сіль – 5 г
Для просочення (пропитки):
- Молоко – 350 мл
- Готова солона карамель – 150 г
Для пишного крему:
- Сир маскарпоне – 400 г
- Вершки (33%) – 400 мл
- Цукрова пудра – 60 г
Процес приготування
Щоб приготувати Три молока в домашніх умовах, дотримуйтесь покрокового рецепта:
Крок 1: Готуємо основу
Для бісквіта збийте яйця з цукром та сіллю до утворення пишної, світлої та густої маси. Поступово додайте просіяне борошно, обережно перемішуючи тісто лопаткою рухами знизу вгору, щоб зберегти повітряність. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 15-18 хвилин.
Крок 2: Варимо ідеальну карамель
На пательні з товстим дном розтопіть цукор до насиченого бурштинового кольору (не перетримуйте, щоб не з’явилася гіркота). Додайте м’яке вершкове масло і швидко перемішайте до однорідності. Тонкою цівкою вливайте вершки, постійно помішуючи суміш. В самому кінці додайте сіль, перемішайте та зніміть з вогню.
Крок 3: Готуємо крем та просочення
Для просочення просто з’єднайте молоко з частиною вашої солоної карамелі (150 г). Для крему збийте холодний маскарпоне з холодними вершками та цукровою пудрою до стійких піків. Важливо не перебити масу, вона має бути гладенькою.
Крок 4: Збірка десерту
Готовий бісквіт щедро полийте карамельним просоченням. Поставте в холодильник на 30-60 хвилин, щоб корж став соковитим. Після цього зверху рівномірно розподіліть крем, додайте ще трохи солоної карамелі для візерунка та прикрасьте на свій смак (горішками, ягодами або крихтою шоколаду).
Три молока – справжня насолода, яка доводить: навіть класика може дивувати. Спробуйте приготувати десерт за цим рецептом, і ви зрозумієте, чому він став справжньою зіркою 16-го сезону!
