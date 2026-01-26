Десерт Три молока: покроковий рецепт від суперфіналістки «МастерШеф»-16 Дарії Фатєєвої

Десерт Три молока з солоною карамеллю: рецепт від суперфіналістки «МастерШеф»-16 Дарії Фатєєвої

Десерт «Три молока» — світова класика, яка підкорює ніжністю з першого шматочка. Але у 16 сезоні «МастерШеф» він зазвучав по-новому завдяки авторській інтерпретації суперфіналістки проєкту Дарії Фатєєвої. Дівчина додала до традиційного рецепта солону карамель, зробивши смак ще глибшим, яскравішим і по-справжньому ресторанним. Тепер ви можете повторити фірмовий рецепт Дарії Фатєєвої вдома й відчути себе учасником легендарної кухні «МастерШеф».

Десерт Три молока від Дарії Фатєєвої: необхідні ігредієнти та приготування

Десерт Три молока – це кулінарна база, яку знають і люблять у всьому світі, але в 16-му сезоні Дарія вирішили піти далі й надати класиці нового звучання завдяки солоній карамелі. Щоб приготувати такий десерт в домашніх умовах, вам знадобиться:

Для повітряного бісквіта:

Яйця – 4 шт.

Цукор – 150 г

Борошно – 110 г

Сіль – 1 г

Для солоної карамелі:

Цукор – 200 г

Вершкове масло (кімнатної температури) – 40 г

Вершки (33%) – 150-200 мл

Сіль – 5 г

Для просочення (пропитки):

Молоко – 350 мл

Готова солона карамель – 150 г

Для пишного крему:

Сир маскарпоне – 400 г

Вершки (33%) – 400 мл

Цукрова пудра – 60 г

Процес приготування

Щоб приготувати Три молока в домашніх умовах, дотримуйтесь покрокового рецепта:

Крок 1: Готуємо основу

Для бісквіта збийте яйця з цукром та сіллю до утворення пишної, світлої та густої маси. Поступово додайте просіяне борошно, обережно перемішуючи тісто лопаткою рухами знизу вгору, щоб зберегти повітряність. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 15-18 хвилин.

Крок 2: Варимо ідеальну карамель

На пательні з товстим дном розтопіть цукор до насиченого бурштинового кольору (не перетримуйте, щоб не з’явилася гіркота). Додайте м’яке вершкове масло і швидко перемішайте до однорідності. Тонкою цівкою вливайте вершки, постійно помішуючи суміш. В самому кінці додайте сіль, перемішайте та зніміть з вогню.

Крок 3: Готуємо крем та просочення

Для просочення просто з’єднайте молоко з частиною вашої солоної карамелі (150 г). Для крему збийте холодний маскарпоне з холодними вершками та цукровою пудрою до стійких піків. Важливо не перебити масу, вона має бути гладенькою.

Крок 4: Збірка десерту

Готовий бісквіт щедро полийте карамельним просоченням. Поставте в холодильник на 30-60 хвилин, щоб корж став соковитим. Після цього зверху рівномірно розподіліть крем, додайте ще трохи солоної карамелі для візерунка та прикрасьте на свій смак (горішками, ягодами або крихтою шоколаду).

Три молока – справжня насолода, яка доводить: навіть класика може дивувати. Спробуйте приготувати десерт за цим рецептом, і ви зрозумієте, чому він став справжньою зіркою 16-го сезону!

