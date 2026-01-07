Меренговий торт: рецепт та необхідні інгредієнти

Проєкти
МастерШеф

Меренговий торт: ідеальний рецепт на святковий стіл від переможця «МастерШеф»-16

07.01.2026

Святковий, легкий і водночас вишуканий — меренговий торт із вишневим компоте та ніжним кремом від переможця «МастерШеф»-16 Олександра Зубко та учасниці «МастерШеф»-14 Крістіни Брзак стане справжньою окрасою будь-якої урочистої вечері. Хрумка меренга, повітряний крем із маскарпоне та кисло-солодка вишня створюють ідеальний баланс смаків, який не залишить байдужими навіть найвибагливіших гостей. Цей торт виглядає ефектно, але готується значно простіше, ніж здається на перший погляд.

Меренговий торт

Меренговий торт: рецепт для святкової вечері

Для приготування меренгового торту вам знадобиться:

Для меренги:

  • Білки — 4 шт.
  • Цукрова пудра — 225 г
  • Кукурудзяний крохмаль — 1 ч. л.

Для крему:

  • Сир маскарпоне — 400 г
  • Вершки жирні (33–35%) — 350 г
  • Цукрова пудра — за смаком

Для вишневого компоте:

  • Вишня без кісточки — 300 г
  • Цукор — 50 г
  • Кукурудзяний крохмаль — 15 г

Для декору:

  • Фрукти та ягоди — за бажанням
  • Розмарин — для аромату та подачі

Спосіб приготування

Спершу приготуйте меренгу. Білки збийте міксером до стану легкої, «пивної» піни. Поступово додайте цукрову пудру та збивайте, доки маса не стане щільною і стабільною.

Додайте кукурудзяний крохмаль і коротко перемішайте.Перекладіть меренгу в кондитерський мішок. Відсадіть два однакові коржі у формі кругів із заглибленням по центру.

Сушіть меренги в духовці 1,5–2 години при температурі 120°C до повного висихання. Дайте меренгам повністю охолонути.

Далі готуємо крем: вершки збийте з цукровою пудрою до м’яких піків. Поступово додайте маскарпоне. Збийте до однорідної, щільної та ніжної консистенції.

Щоб приготувати вишневе компоте – вишню прогрійте на середньому вогні. Окремо змішайте цукор із крохмалем. Додайте суміш до вишні, постійно помішуючи.

Доведіть до кипіння та заваріть до густоти. Зніміть з вогню й остудіть.

Збірка торту:

  1. Викладіть перший меренговий корж на тарілку.
  2. У заглиблення додайте вишневе компоте та відсадіть крем.
  3. Накрийте другим коржем і повторіть шари.
  4. Прикрасьте торт фруктами, ягодами та гілочками розмарину.

Меренговий торт готовий! Це ідеальний варіант десерту для святкової вечері на будь-які урочисті події.

