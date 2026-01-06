Мімоза без майонезу: як приготувати хелсі-салат

Салат Мімоза без майонезу: покроковий рецепт від учасниці «МастерШеф»-16

Знайомий смак дитинства — у легшій та сучаснішій версії. Учасниця «МастерШеф»-16 Аліна Пухальська пропонує приготувати улюблену «Мімозу» без майонезу, замінивши його грецьким йогуртом. Салат виходить ніжним, повітряним і значно легшим, але зі збереженим тим самим смаком, який асоціюється зі святами та родинним столом.

Мімоза без майонезу з тунцем: рецепт

Для приготування дієтичної Мімози вам знадобиться:

Картопля — 2–3 шт.

Морква — 1–2 шт.

Яйця — 3–4 шт.

Тунець у власному соку — 1 банка

Цибуля — 1 невелика

Грецький йогурт — за смаком

Сіль — за смаком

Чорний мелений перець — за смаком

Спосіб приготування:

Відварити картоплю, моркву та яйця до готовності. Остудити. Натерти картоплю, моркву та яйця на дрібній тертці.

Цибулю дрібно нарізати кубиком. Тунець відцідити від рідини та злегка розім’яти виделкою. Грецький йогурт посолити та поперчити за смаком.

Викладати салат шарами, змащуючи кожен йогуртовим соусом: картопля, тунець, цибуля, морква та яйця.

За бажанням дати салату настоятися в холодильнику 20-30 хвилин.

Мімоза готова! Легко, ніжно — і той самий смак дитинства, але без зайвої важкості.

