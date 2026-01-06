Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Салат Мімоза без майонезу: покроковий рецепт від учасниці «МастерШеф»-16

06.01.2026

Знайомий смак дитинства — у легшій та сучаснішій версії. Учасниця «МастерШеф»-16 Аліна Пухальська пропонує приготувати улюблену «Мімозу» без майонезу, замінивши його грецьким йогуртом. Салат виходить ніжним, повітряним і значно легшим, але зі збереженим тим самим смаком, який асоціюється зі святами та родинним столом.

Мімоза рецепт

Мімоза без майонезу з тунцем: рецепт

Для приготування дієтичної Мімози вам знадобиться:

  • Картопля — 2–3 шт.
  • Морква — 1–2 шт.
  • Яйця — 3–4 шт.
  • Тунець у власному соку — 1 банка
  • Цибуля — 1 невелика
  • Грецький йогурт — за смаком
  • Сіль — за смаком
  • Чорний мелений перець — за смаком

Спосіб приготування:

Відварити картоплю, моркву та яйця до готовності. Остудити. Натерти картоплю, моркву та яйця на дрібній тертці.

Цибулю дрібно нарізати кубиком. Тунець відцідити від рідини та злегка розім’яти виделкою. Грецький йогурт посолити та поперчити за смаком.

Викладати салат шарами, змащуючи кожен йогуртовим соусом: картопля, тунець, цибуля, морква та яйця.

За бажанням дати салату настоятися в холодильнику 20-30 хвилин.

Мімоза готова! Легко, ніжно — і той самий смак дитинства, але без зайвої важкості.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Рецепт тортилья-конуси
МастерШеф

Хрумкі тортилья-конуси з ароматною начинкою: рецепт на святковий стіл від учасниці «МастерШеф»-16

 Мімоза без майонезу: як приготувати хелсі-салат
МастерШеф

«МастерШеф» повертається: 17-й сезон — нові виклики, нові герої та ще більше кулінарних емоцій

 МастерШеф 16 сезон 18 випуск - ФІНАЛ
МастерШеф

Хто виграв «МастерШеф» 16 сезон: ім’я переможця проєкту

 МастерШеф 16 сезон 18 випуск - ФІНАЛ
МастерШеф

«МастерШеф» 16 сезон: хто став суперфіналістами та хто покинув проєкт за крок до перемоги

 Мімоза без майонезу: як приготувати хелсі-салат
МастерШеф

Хто покинув «МастерШеф-16» у 17 випуску від 20.12.2025

 МастерШеф-16 16 випуск
МастерШеф

Хто покинув «МастерШеф-16» у 16 випуску від 13.12.2025
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати