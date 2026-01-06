Хрумкі тортилья-конуси з ароматною начинкою: як приготувати в домашніх умовах

Хрумкі тортилья-конуси з ароматною начинкою: рецепт на святковий стіл від учасниці «МастерШеф»-16
Ефектна подача, хрумка текстура й проста, але дуже смачна начинка — саме такі страви миттєво стають зірками святкового столу. Учасниця «МастерШеф»-16 Ксенія Воробйова ділиться рецептом тортилья-конусів, які легко приготувати вдома, зручно подавати та неможливо не помітити на столі. Ідеальний варіант для фуршету, вечірки або несподіваних гостей.
Основні інгредієнти:
- Тортилья — 1 упаковка
- Куряче філе копчене — 200 г
- Печериці — 150 г
- Цибуля — 1 середня
- Твердий сир — 100 г
- Зерна граната — для подачі
Для заправки вам знадобиться:
- Майонез і грецький йогурт — у пропорції 1:1
- Гірчиця французька — 3 ч. л.
- Сіль — за смаком
- Чорний мелений перець — за смаком
Спосіб приготування
Тортильї розрізати навпіл і скрутити у формі конусів. Викласти на деко та запікати в розігрітій до 180 °C духовці близько 10 хвилин, до золотистого кольору. Повністю охолодити.
На сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю та гриби до рум’яності, посолити й поперчити. Остудити. Копчене куряче філе нарізати невеликими шматочками, сир натерти на крупній тертці.
У мисці змішати курку, сир, гриби з цибулею та зерна граната. Додати майонез, грецький йогурт, гірчицю, сіль і перець. Ретельно перемішати. Наповнити охолоджені тортилья-конуси начинкою та прикрасити зернами граната.
Подавайте конуси одразу після наповнення — так вони залишаться максимально хрумкими та виглядатимуть особливо ефектно.
