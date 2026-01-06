Хрумкі тортилья-конуси з ароматною начинкою: як приготувати в домашніх умовах

Проєкти
МастерШеф

Хрумкі тортилья-конуси з ароматною начинкою: рецепт на святковий стіл від учасниці «МастерШеф»-16

06.01.2026

Ефектна подача, хрумка текстура й проста, але дуже смачна начинка — саме такі страви миттєво стають зірками святкового столу. Учасниця «МастерШеф»-16 Ксенія Воробйова ділиться рецептом тортилья-конусів, які легко приготувати вдома, зручно подавати та неможливо не помітити на столі. Ідеальний варіант для фуршету, вечірки або несподіваних гостей.

Рецепт тортилья-конуси

Хрумкі тортилья-конуси з ароматною начинкою: рецепт

Основні інгредієнти:

  • Тортилья — 1 упаковка
  • Куряче філе копчене — 200 г
  • Печериці — 150 г
  • Цибуля — 1 середня
  • Твердий сир — 100 г
  • Зерна граната — для подачі

Для заправки вам знадобиться:

  • Майонез і грецький йогурт — у пропорції 1:1
  • Гірчиця французька — 3 ч. л.
  • Сіль — за смаком
  • Чорний мелений перець — за смаком

Спосіб приготування

Тортильї розрізати навпіл і скрутити у формі конусів. Викласти на деко та запікати в розігрітій до 180 °C духовці близько 10 хвилин, до золотистого кольору. Повністю охолодити.

На сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю та гриби до рум’яності, посолити й поперчити. Остудити. Копчене куряче філе нарізати невеликими шматочками, сир натерти на крупній тертці.

У мисці змішати курку, сир, гриби з цибулею та зерна граната. Додати майонез, грецький йогурт, гірчицю, сіль і перець. Ретельно перемішати. Наповнити охолоджені тортилья-конуси начинкою та прикрасити зернами граната.

Подавайте конуси одразу після наповнення — так вони залишаться максимально хрумкими та виглядатимуть особливо ефектно.

Читайте інші цікаві новини в Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

