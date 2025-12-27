Хто виграв МастерШеф 16 сезон: імʼя переможця проєкту

Хто виграв «МастерШеф» 16 сезон: ім’я переможця проєкту

Суперфінал «МастерШеф»-16 став справжнім випробуванням не лише кулінарних навичок, а й масштабу мислення учасників. Вперше в історії проєкту суперфіналісти отримали можливість не просто приготувати фінальні страви, а побудувати власні ресторани — з унікальною концепцією, інтер’єром і філософією. Як пройшов суперфінал та хто переміг у «МастерШеф» 16 сезон – читайте в матеріалі STB.UA.

Як пройшов суперфінал «МастерШеф» 16 сезон

Для втілення ідей щодо власних ресторанів Сашко та Дарʼя познайомилися з художницею проєкту Іванною та її командою, які допомогли реалізувати найсміливіші задуми суперфіналістів.

«Попереду у вас три дні, щоб збудувати ресторан своєї мрії та протестувати концепцію страв у суперфіналі», — підсумували судді.

Кожен із суперфіналістів підійшов до завдання по-своєму. Сашко вирішив створити сучасний український ресторан, у якому традиційна кухня отримує нове прочитання.

В інтер’єрі він використав світлі бежеві відтінки, тканинні полотна та живу зелень — маки, полинь, мох, поєднуючи образи неба і землі.

«Я хочу вивести українську кухню на новий рівень. Ця концепція — і про мій розвиток, і про те, як може змінюватися українська гастрономія», — зізнався Сашко.

Дарʼя ж обрала іншу філософію — «Сучасну українську хатину». У її ресторані переважали дерево, глина, льон, але в осучасненому вигляді, ніби традиції перенесли у 2025 рік.

«Мені важливо показати, що традиції можуть жити по-новому і виглядати красиво в сучасному світі», — пояснила суперфіналістка.

Підтримати Дарʼю та Сашка у вирішальний день приїхали їхні рідні та близькі. Крім того, на кухню «МастерШеф» традиційно завітали всі учасники 16 сезону. Саме тоді судді наголосили: цей фінал може стати початком нової традиції проєкту.

«Ви першими будуєте власні ресторани у суперфіналі. Від вас залежить, чи стане цей формат частиною майбутніх сезонів», — зазначили вони.

На суперфіналі учасники мали за три години приготувати концептуальний сет із трьох страв — закуску, основну та десерт — і подати його у власному ресторані. Крім того, вперше в історії проєкту суперфіналісти разом із суддями дегустували страви одне одного.

«Ми не чекаємо від вас суддівства одне одного, адже ви суперники, але ви маєте знати, чим ми будемо керуватися при виборі переможця сезону», – сказали судді.

Першою свою концепцію представляла Дарʼя. Суперфіналістка приготувала сет під назвою «Мій шлях додому». Учасниця зізналася, що народилася в Молдові, але завжди відчувала внутрішній звʼязок з Україною.

«Я завжди знала, що моє місце тут. Це мій шлях додому», — поділилася Дарʼя.

На закуску вона подала кровʼянку з кислим яблуком, зерновими хлібцями та соусом із хріну — страву, яка асоціюється в неї з родинними святами. Судді відзначили, що кровʼянка вийшла дещо сухуватою, хоча такий варіант має право на існування.

Основною стравою став мʼясний пиріг із бичачими хвостами та щоками з соусом деміглас — спогад про першу подорож Дарʼї Україною, у Карпати.

«Ми були в Яремче, і господиня будиночку, де ми з батьками жили, готувала нам подібні пироги», — згадала учасниця.

Також дівчина зізналась, що на приготування пирога з мʼясом її надихнула схожа страва українського шефа Андрія Мацюти. «Не знаю, чи хороша ідея на суперфінал брати чужі концепції, адже тут прослідковується почерк Андрія», – прокоментував Ектор.

Десерт Дарʼя присвятила Києву — місту, де зрозуміла, що Україна стала для неї домом. Вона приготувала мусове тістечко з молочного шоколаду у вигляді фундука.

Після дегустації сету Дарʼї судді вирушили до ресторану Сашка. Його концепція мала назву «Українська кухня нового часу» і була присвячена природі України.

«Це мій внутрішній світ і подорож українською природою», — пояснив суперфіналіст.

Закускою стала страва «Коріння води» — річковий сом із маринованим портулаком, квітами кропу та соусом зі смаженої картоплі. Суддям вона сподобалась, хоча Ольга Мартиновська зауважила, що сіль у страві була “на межі”, а Ектор — що порція дещо завелика для закуски.

Основною стравою Сашка стала смажена оленина з кремом із пастернаку та пудрою з білих грибів і лисичок — «Серце лісу».

«Ви обрали складне мʼясо і не прогадали! Воно вийшло соковите та смачне», — зізнався Ектор.

На десерт Сашко подав «Дике поле» — холодний сирник із кисломолочного та козячого сиру на полотні з ягідних соусів.

«Ви хотіли передати у страві яскравість поля і я справді її тут побачив та згадав усі свої подорожі Україною вздовж прекрасних квітучих пагорбів. Мені подобається також і смакова палітра вашого десерту», – сказав Ектор.

Хто переміг у «МастерШеф» 16 сезон?

Після дегустації обох сетів настав найважливіший момент сезону. Втім перед оголошенням переможця судді вирішили відкрили конверти з іменами учасників, які проходитимуть стажування у їхніх ресторанах. Так, Сашко Зубко вирушить на практику до ресторану Ектора Хіменеса-Браво.

Ольга Мартиновська обрала собі на практику Гаріка Носача.

А Володимир Ярославський – Галину Оруджеву.

І лише після цього судді дістали головний конверт сезону.

«Ми мусимо оголосити ще одне імʼя. Ми більше не будемо мучати очікуваннями нашу 20-ку та гостей, бо всі бажають дізнатися – хто став найкращим. Тому жодних передавання конвертів та довгих очікувань – лише імʼя та прізвище людини, що перемогла. Переможцем 16 сезону «МастерШеф» стає Сашко Зубко».

Сашко Зубко — переможець «МастерШеф»-16 і найкращий кулінар сезону!

