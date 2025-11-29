Хто покинув МастерШеф-16 у 14 випуску від 29.11.2025: підсумки ефіру

Хто покинув «МастерШеф-16» у 14 випуску від 29.11.2025

У 14 випуску кулінарного проєкту «МастерШеф-16» на СТБ аматорів чекали нові виклики, які випробували їхню уважність, швидкість та здатність працювати в стресових умовах. Цього разу конкурси вимагали не просто технічної майстерності, а й максимальної концентрації, сміливості в рішеннях та вміння контролювати себе. Хто покинув «МастерШеф-16» у 14 випуску від 29.11.2025 – читайте в матеріалі STB.UA.

Як пройшов 14 випуск «МастерШеф-16» від 29 листопада

Чотирнадцятий тиждень «МастерШеф-16» стартував по-справжньому гаряче. У павільйоні на учасників чекали величезні куби льоду та яскраві спецефекти з вогнем — прямий натяк на тематику першого конкурсу.

«Яскравий початок означає лише одне — на вас чекає таке ж яскраве випробування. Лід і полум’я — протилежності, що тягнуться одне до одного й утворюють щось нове, небачене та несмаковане», — оголосили судді.

Першим випробуванням тижня став індивідуальний конкурс, у якому аматори мали приготувати одну страву — основну або десерт — використавши і рідкий азот (як елемент льоду), і полум’я. Час на приготування – 1,5 години.

Найкраще із завданням впоралася Єва. Найслабшими визнали страви Гаріка та Євгена, і саме вони отримали чорні фартухи.

На початку другого конкурсу судді попросили аматорів оцінити своїх колег. Три бали потрібно було поставити найсильнішому аматору, два бали – учаснику на другому місці, один бал – тому, кого вони поставили б на третє місце.

За результатами голосування, найбільше балів отримав Сашко, на другому місці опинилася Дарʼя, на третьому — Єва. Саме вони стали капітанами трьох команд і мали обрати собі по два аматори. Команди сформувались такі:

Сині: Єва, Галина, Гарік.

Єва, Галина, Гарік. Червоні: Дарʼя, Олександр, Наталя.

Дарʼя, Олександр, Наталя. Жовті: Сашко, Вікторія, Євген.

Після формування команд судді несподівано попросили капітанів залишити кухню. Лише тоді вони оголосили умови конкурсу: капітани сьогодні не готують — вони дегустують і оцінюють страви всіх трьох команд, не знаючи, хто яку приготував.

Учасники мали приготувати страви на тему «Сніданки» у трьох раундах по 30 хвилин. Після кожного раунду аматори виходили з кухні, а капітани оцінювали результати наосліп. Окремо страви також оцінювали й судді. За результати трьох раундів:

Жовті отримали 22 бали.

Сині — 14 балів

Червоні — 4 бали

Червона команда стала найслабшою, тож Дарʼя, Олександр і Наталя вдягнули чорні фартухи.

Хто покинув «МастерШеф-16» у 14 випуску від 29.11.2025

Фінальне протистояння тижня — багатораундова Битва чорних на тему «Закуски». Після кожного раунду один учасник, який впорався найкраще, знімав чорний фартух та підіймався на балкон. Крім того, саме він вирішував долю тих, хто залишався внизу, — розподіляв продукти, час і процеси для наступного раунду.

У першому раунді, де учасники готували закуски з бейбі-восьминога, найкращим виявився Євген. Саме він першим піднявся на балкон та отримав право розподіляти продукти, час і процеси між чорними фартухами.

В другому райнді найкращим став Олександр — він розподілив умови між чорними фартухами для наступного етапу. В третьому раунді перемогла Дарʼя, яка також піднялася на балкон і розподілила завдання між Наталкою та Гаріком.

За результати останнього раунду, проєкт «МастерШеф-16» у 14 випуску від 29.11.2025 покинула Наталія Крівіч.

