Хто покинув МастерШеф-16 у 13 випуску від 15.11.2025: підсумки ефіру

МастерШеф

Хто покинув «МастерШеф-16» у 13 випуску від 15 листопада та як пройшов тиждень

15.11.2025

У 13 випуску кулінарного проєкту «МастерШеф-16» на СТБ аматори вперше зіткнулися з парним випробуванням — і не просто технічним, а ще й емоційним. Кожен конкурс цього випуску вимагав від учасників не лише кулінарної майстерності, а й уміння працювати в парі, домовлятися й знаходити спільну мову з тими, з ким інколи це буває найскладніше. А хто покинув «МастерШеф-16» у 13 випуску від 15.11.2025 – читайте в матеріалі STB.UA.

МастерШеф 16 сезон 13 випуск

Як пройшов 13 випуск «МастерШеф-16» від 15 листопада

У 13 випуску кулінарного проєкту «МастерШеф-16» на аматорів чекало перше парне випробування сезону.

«Ми поділимо вас на пари таким чином, щоб ви закрили всі свої стосункові гештальти», – сказали судді.

Перше завдання судді зробили «парно-індивідуальним». Кожна пара мала приготувати сет із трьох страв: закуски, основної та десерту. Але одна зі страв — парна — готувалася спільно, а дві інші учасники мали виконати індивідуально.

МастерШеф 16 сезон 13 випуск

На весь процес судді дали учасникам 2 години, однак з важливим нюансом: одночасно пари могли працювати лише в останні 15 хвилин. Увесь попередній час — 1 годину 45 хвилин — вони мали готувати по черзі.

Також задачею аматорів було обрати країну, з якою вони мали повʼязати свій сет з трьох страв. Судді поділили учасників на такі пари:

  1. Юрій та Гарік, які обрали США.
  2. Вікторія та Галина обрали Грузію.
  3. Дарʼя та Сашко — Мексику.
  4. Наталія та Єва обрали Іспанію.
  5. Євген та Олександр взяли собі Україну.

МастерШеф 16 сезон 13 випуск

МастерШеф 16 сезон 13 випуск

Найкраще із завданням впорались Сашко та Дарʼя і вони в двох отримали шеф-ножі. За найгіршу індивідуальну страву чорний фартух отримала Наталія. А за найгіршу парну страву чорні фартухи одягнули Гарік та Юрій.

Другий конкурс: жінки проти чоловіків

У другому конкурсі на аматорів чекав гендерний командний батл — жінки проти чоловіків.

Дівчата цього разу працювали у червоних фартухах, чоловіки — у синіх. Капітанами команд стали Вікторія та Олександр. Завдання конкурсу: кожен учасник має приготувати одну й ту саму індивідуальну страву «Фарширований короп».

Сам конкурс складався з чотирьох етапів:

  1. Перші 15 хвилин — зняти шкіру з коропа. Після цього капітан обирає того, хто впорався найгірше, і відправляє цього учасника на балкон.
  2. Наступні 25 хвилин — приготування начинки.
  3. Наступні 35 хвилин — фарширування та запікання риби, плюс приготування соусу та гарніру.
  4. Останні 15 хвилин — презентація.

І після кожного етапу капітан має підіймати на балкон одного учасника зі своєї команди, хто, на його думку, впорався із процесом найгірше.

У фіналі залишається двоє аматорів зі своїми стравами, але на дегустацію суддям кожна команда мала подати лише одну порцію страву — ту, яку обере капітан.

Цього разу сильнішими виявилися чоловіки — команда червоних програла. У результаті чорні фартухи отримали Вікторія та Галина.

Хто покинув «МастерШеф-16» у 13 випуску від 15.11.2025

На Битві чорних на учасників чекало непросте випробування, адже, щоб приготувати страву якісно, їм потрібно було порозумітися зі своїми «помічниками». А помічниками для чорних фартухів на цьому конкурсі стали колишні учасники «МастерШеф-16», які вже покинули проєкт, і з якими у чорних були конфлікти та непорозуміння.

Таким чином, Вікторії на Битві чорних допомагала Людмила, Гаріку — Аліна, Юрію допомагав Ярослав, Наталії — Ксенія, а Галині — Марія.

Судді спеціально для Битви розробили рецепти — і передали їх саме помічникам. Чорні фартухи мали зв’язатися з ними по відеозв’язку, пояснити свої наміри, владнати непорозуміння та отримати правильний рецепт страви.

Завдання було подвійним: приготувати одну порцію страви та водночас примиритися з тими, з ким ще залишилися емоційні «хвости».

За підсумками Битви чорних «МастерШеф-16» у 13 випуску від 15.11.2025 покинув Юрій Котляр.

Хто покинув МастерШеф-16 у 13 випуску від 15.11.2025: підсумки ефіру

