Мастер Шеф 16 сезон: хто покинув проєкт у 10 випуску від 25.10.2025

МастерШеф

Хто покинув МастерШеф 16 у 10 випуску від 25.10.2025: неочікуване рішення суддів

25.10.2025

У 10 випуску кулінарного проєкту «МастерШеф-16» на СТБ аматорів чекали нові випробування — командне завдання з несподіваними гостями та індивідуальний конкурс, що змусив учасників довіритися кулінарній інтуїції. Хто покинув «МастерШеф»-16 у 10 випуску від 25.10.2025 – читайте в матеріалі STB.UA.

Судді МастерШеф 16 сезон 10 випуск

Командний конкурс із зірковими гостями

– Сьогодні у вас буде 14 гостей, яких ви маєте нагодувати. Це найяскравіші учасники МастерШефу останніх сезонів, люди які знаються на кулінарії, – сказали судді на початку 10 випуску МастерШеф-16.

Капітанами команд теж стали знайомі обличчя. Синіх очолив Іван Іванчук — суперфіналіст 4 сезону «МастерШеф. Професіонали», шеф і співвласник двох ресторанів з авторською кухнею. Червоних — Анастасія Завадська, суперфіналістка 14 сезону МастерШеф, власниця трьох закладів у Києві та Одесі.

МастерШеф 16 сезон 10 випуск

Сушефом у синіх стала Єва, у червоних – Гарік. Обидві команди ретельно спланували концепції та стратегії, але поразку зазнали сині.

МастерШеф 16 сезон 10 випуск

МастерШеф 16 сезон 10 випуск

МастерШеф 16 сезон 10 випуск

Чорні фартухи після конкурсу отримали Віка та Галина. А після голосування червоних шеф-ніж та імунітет отримав Гарік.

Індивідуальний конкурс: кулінарна демократія

Сьогодні на нашій кухні пануватиме демократія. Ви самі будете вирішувати власне майбутнє. Але ці індивідуальні рішення вплинуть на кожного з вас. І звісно усе це буде повʼязано виключно з кулінарією, кулінарною логікою, з вмінням швидко прийняти складні рішення, наслідки яких стосуватимуться кожного! – сказали судді.

Правила конкурсу: кожен з 14 учасників мав по черзі брати в продуктовій по одному продукту. В результаті учасники отримали однаковий продуктовий набір: 14 продуктів, з яких мали приготувати основну страву за 1,5 години.

Найгірше із завданням впоралися Ксенія, Людмила, Ігор, Аліна та Олександр — саме вони одягнули чорні фартухи.

Хто покинув проєкт МастерШеф 16 сезон у 10 випуску від 25.10.2025

Битва чорних розпочалася з того, що учасники могли отримати білий фартух ще до початку самого випробування. Для цього потрібно було бути кулінарно підкованим. Перед аматорами було 46 видів спецій. Завдання — правильно назвати якомога більше спецій. Так, Олександр зняв свій чорний ще до початку битви.

Тому на битві чорних у 10 випуску МастерШеф-16 змагалися Ксенія, Людмила, Ігор, Аліна, Віка та Галина.

На жаль, із завданням не впорались Аліна Пухальська та Людмила Шевчук. Тож у 10 випуску від 25.10.2025 проєкт МастерШеф 16 сезон покинули відразу дві учасниці.

Мастер Шеф 16 сезон: хто покинув проєкт у 10 випуску від 25.10.2025

Читайте більше цікавих новин у Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

