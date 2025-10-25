Мастер Шеф 16 сезон: хто покинув проєкт у 10 випуску від 25.10.2025

Хто покинув МастерШеф 16 у 10 випуску від 25.10.2025: неочікуване рішення суддів

У 10 випуску кулінарного проєкту «МастерШеф-16» на СТБ аматорів чекали нові випробування — командне завдання з несподіваними гостями та індивідуальний конкурс, що змусив учасників довіритися кулінарній інтуїції. Хто покинув «МастерШеф»-16 у 10 випуску від 25.10.2025 – читайте в матеріалі STB.UA.

Командний конкурс із зірковими гостями

– Сьогодні у вас буде 14 гостей, яких ви маєте нагодувати. Це найяскравіші учасники МастерШефу останніх сезонів, люди які знаються на кулінарії, – сказали судді на початку 10 випуску МастерШеф-16.

Капітанами команд теж стали знайомі обличчя. Синіх очолив Іван Іванчук — суперфіналіст 4 сезону «МастерШеф. Професіонали», шеф і співвласник двох ресторанів з авторською кухнею. Червоних — Анастасія Завадська, суперфіналістка 14 сезону МастерШеф, власниця трьох закладів у Києві та Одесі.

Сушефом у синіх стала Єва, у червоних – Гарік. Обидві команди ретельно спланували концепції та стратегії, але поразку зазнали сині.

Чорні фартухи після конкурсу отримали Віка та Галина. А після голосування червоних шеф-ніж та імунітет отримав Гарік.

Індивідуальний конкурс: кулінарна демократія

Сьогодні на нашій кухні пануватиме демократія. Ви самі будете вирішувати власне майбутнє. Але ці індивідуальні рішення вплинуть на кожного з вас. І звісно усе це буде повʼязано виключно з кулінарією, кулінарною логікою, з вмінням швидко прийняти складні рішення, наслідки яких стосуватимуться кожного! – сказали судді.

Правила конкурсу: кожен з 14 учасників мав по черзі брати в продуктовій по одному продукту. В результаті учасники отримали однаковий продуктовий набір: 14 продуктів, з яких мали приготувати основну страву за 1,5 години.

Найгірше із завданням впоралися Ксенія, Людмила, Ігор, Аліна та Олександр — саме вони одягнули чорні фартухи.

Хто покинув проєкт МастерШеф 16 сезон у 10 випуску від 25.10.2025

Битва чорних розпочалася з того, що учасники могли отримати білий фартух ще до початку самого випробування. Для цього потрібно було бути кулінарно підкованим. Перед аматорами було 46 видів спецій. Завдання — правильно назвати якомога більше спецій. Так, Олександр зняв свій чорний ще до початку битви.

Тому на битві чорних у 10 випуску МастерШеф-16 змагалися Ксенія, Людмила, Ігор, Аліна, Віка та Галина.

На жаль, із завданням не впорались Аліна Пухальська та Людмила Шевчук. Тож у 10 випуску від 25.10.2025 проєкт МастерШеф 16 сезон покинули відразу дві учасниці.

