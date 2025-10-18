Мастер Шеф 16 сезон: хто покинув проєкт у 9 випуску від 18.10.2025

Екватор сезону: як пройшов 9 випуск МастерШеф-16 і хто покинув проєкт

У 9 випуску кулінарного проєкту МастерШеф аматори подолали екватор сезону — і отримали неабиякі випробування від суддів. Емоцій було чимало: від неочікуваних командних рішень до кулінарних експериментів. Як пройшов 9 випуск МастерШеф 16 сезон від 18.10.2025 та хто покинув проєкт цього тижня — читайте на STB.UA.

Як пройшов перший конкурс у 9 випуску МастерШеф-16

На учасників чекала зустріч із відомими фудблогерами, кожен з яких напередодні конкурсу розповів про свої кулінарні вподобання. Завдання аматорів — приготувати страви, які б задовольнили усіх запрошених гостей.

Судді обирали капітанів за кількістю підписників в Instagram: червоних очолила Віка, яка має 24 тис. фоловерів, а синіх — Аліна, у якої 14 тис. підписників.

До команди Віки доєдналися Сашко, Дар’я, Юра, Гарік, Ксенія та Олександр. У команду Аліни потрапили Єва, Галина, Наталя, Євген, Ігор та Людмила.

Після напруженого змагання перемогу здобула команда червоних, а шеф-ніж отримав Сашко Зубко.

У чорні фартухи потрапили Аліна та Ігор.

Індивідуальне випробування: кулінарний ланцюжок

Другий конкурс був індивідуальним і став справжнім тестом на стратегію, уважність і вміння швидко мислити. Аматори готували по черзі, передаючи естафету один одному: перший мав 90 хвилин на приготування, а кожен наступний — на 5 хвилин менше.

Крім того, комора була зачинена, тому аматори працювали лише з тими продуктами, які залишали попередні учасники. Ще одна умова від суддів — жодних тарілок для подачі страв!

Сашко, маючи шеф-ніж, обрав першим себе — і саме він відкрив кулінарний ланцюжок. Кожна страва аматора отримала від суддів оцінку від 0 до 7 балів, які потім підсумували. Саме ця загальна кількість балів і визначила час, який чорні фартухи отримали на битві чорних.

У другому конкурсі найменше балів отримали Галина та Людмила, тому саме вони потрапили до битви чорних фартухів.

Хто покинув МастерШеф-16 у 9 випуску від 18.10.2025

Після другого випробування чорні фартухи отримали 68 хвилин на приготування. Але складність полягала не лише у часі — цього разу аматори мали приготувати по три ферментовані піци. Головна складність — тісто, яке потребує 12 годин ферментації, тому битва тривала два дні:

у перший день учасники замішували тісто (витратили 31 хв);

у другий — готували начинки, формували й випікали піци, маючи на це лише 37 хвилин.

Для цього у павільйоні МастерШеф встановили навіть спеціальне професійне обладнання — пічки для піци.

Цього разу дегустація та умови суддівства були особливими — піци чорних фартухів куштували не лише судді, а й усі аматори. Кожен мав поставити чорним фартухам оцінку від 1 до 4 балів: де 1 — найгірша, а 4 — найкраща піца. Судді наголосили, що це завдання — перевірка об’єктивності всіх учасників, адже потрібно оцінювати саме кулінарний результат.

Попри напругу, у 9 випуску МастерШеф-16 від 18.10.2025 ніхто не залишив проєкт. Усі аматори продовжили боротьбу за звання найкращого кулінара країни.

