Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 18 випуску від 28.06.2025

Суперфіналісти 15 сезону «МастерШеф» і виліт учасників за крок до перемоги

Повітря на кухні було наелектризоване. Рівень хвилювання зашкалював. Четвірка фіналістів завітали на фінальну битву. Традиційно, після першого випробування двоє залишать проєкт. Найпринциповіша битва за вихід у суперфінал — останній ривок. Хто пішов за крок до фіналу? А хто ж став суперфіналістами 15 сезону «МастерШеф»?

«Сьогодні буде пекельно-гаряче. І у першому випробуванні будете максимально залежати одне від одного. Тож час домовлятися з прямими конкурентами. Перед цим вам потрібно укласти чотиристоронній договір і сформувати спільний набір продуктів з 12 інгредієнтів. Це і будуть продукти, з яких ви будете готувати свої страви», — шокували судді.

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Так, фіналісти обрали сібас, креветку, апельсин, гарбуз, вершки, масло, цибуля шалот, чері, чіллі, соєвий соус тощо. Важливою умовою є те, що потрібно використати всі інгредієнти. А от готувати мають індивідуальні абсолютно різні між собою страви.

Хто став суперфіналістами 15 сезону «МастерШеф»?

Катерина Павлинська продемонструвала найкращу страву. Ба більше, судді відзначили її розвиток і зріст упродовж всього сезону.

Денис Савенко також слідував настановам суддів. За весь сезон хлопець чув кожне зауваження, тож це дало свій результат.

Ненсі Топко отримала аванс від суддів, адже незважаючи на погану презентацію, смаки її врятували.

Так, суперфіналістами стали Катерина, Денис і Ненсі.

Хто пішов у фінальному випуску «МастерШеф»-15 за крок до перемоги?

На жаль, за крок до перемоги з проєкту пішла Катя Козакевич.

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