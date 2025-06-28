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МастерШеф

Хто став переможцем 15 сезону «МастерШеф»?

28.06.2025

У 15 сезоні до суперфіналу дійшли троє учасників. І лише один з них здобув звання найкращого — переможця! Катерина, Денис і Ненсі пройшли довгий шлях від аматорства до кітелів і професійних кухарів. Які концепції готували для фінального випробування? Якими вишуканими стравами вражали суддів? І хто став переможцем 15 сезону «МастерШеф»?

Хто виграв МастерШеф 15: Ненсі Топко

Концепція Катерини називалася «Смаки хмелю». Тож для суперфіналу використала пиво в кожній своїй страві — починаючи від закуски і аж до десерту. Закуска з буряку, копченої сметани та білого хріну. Додала еспуму з бринзи. Основна страва зі стейку, який Катерина тушкувала в пиві. На десерт був медовик з грушею та чорносливом, підключеними також у пиві.    

Хто виграв МастерШеф 15: Ненсі Топко

Хто виграв МастерШеф 15: Ненсі Топко

Концепція Дениса особиста. Три страви про три міста сили. Закуска — місто Дніпро. Маринований судак, з еспумою та м’ясом раків. Основна страва — Львів. Там він зустрічався зі своєю дівчиною, з якою їх розлучила війна. Головним інгредієнтом стали телячі щічки. Десерт — Харків. Денис приготував у своїй інтерпретації вафельний торт. Ванільні вафлі, праліне та гель з узваром.

Хто виграв МастерШеф 15: Ненсі Топко

Хто виграв МастерШеф 15: Ненсі Топко

Ненсі концепція полягала в тому, що світ можна об’єднати їжею. Це спадщина і майбутнє. Закуска — страва загадка. Шрімкейки з лаймом, піна з кокосового молока і томати компресовані в том-ям пасті та чилі. На основне Ненсі подала восьминога з соусом устриці. А на десерт вирішила подати буряк зі смородиновим кюлі та ялівцем. А от бісквіт просочила у… саке.

Хто виграв МастерШеф 15: Ненсі Топко

Хто виграв МастерШеф 15: Ненсі Топко

Настав найважливіший момент сезону! Судді дістали фірмовий конверт, в якому ховалося ім’я переможця. Після тривалої дискусії, судді визначилися, кому готові віддати звання найкращого кухаря! 

Хто виграв МастерШеф 15: Ненсі Топко

Хто став переможцем 15 сезону «МастерШеф»?

«Ми не будемо розтягувати цей момент. Три роки у всіх нас нерви ітак на межі. Тож сьогодні побережемо серденька. Отже, переможцем 15 сезону проєкту «МастерШеф» стає Ненсі Топко».   

Хто виграв МастерШеф 15: Ненсі Топко

Хто виграв МастерШеф 15: Ненсі Топко

Хто виграв МастерШеф 15: Ненсі Топко

Ненсі Топко стала переможницею у 15 сезоні «МастерШеф»! І саме вона поїде в школу Le Cordon Bleu на навчання.     

Хто виграв МастерШеф 15: Ненсі Топко

Хто виграв МастерШеф 15: Ненсі Топко

Хто виграв МастерШеф 15: Ненсі Топко

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