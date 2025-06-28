Хто стане переможцем 15 сезону проєкту «МастерШеф»?

Вже сьогодні, 28 червня, відбудеться довгоочікуваний суперфінал кулінарного проєкту «МастерШеф»-15. Хто допуститься фатальних помилок, які коштуватимуть кубку найкращого кулінара? А хто обере гідну концепцію останнього меню на проєкті? Дізнайтеся ім’я переможця 15 сезону проєкту «МастерШеф» у 18 випуску від 28.06.2025 на СТБ!

Настав найважливіший момент сезону! Судді відкриють фірмовий конверт з ім’ям переможця. Але попередньо, на аматорів чекає ще одна битва.

«Сьогодні буде пекельно-гаряче. І у першому випробуванні будете максимально залежати одне від одного. Тож час домовлятися з прямими конкурентами. Перед цим вам потрібно укласти чотиристоронній договір і сформувати спільний набір продуктів з 12 інгредієнтів. Це і будуть продукти, з яких ви будете готувати свої страви».

Video: МастерШеф 15 сезон 18 випуск: анонс від 28.06.2025 МастерШеф-15 що буде у 18 випуску? Хто стане переможцем 15 сезону проєкту «МастерШеф»? Дивіться анонс 18 випуску МастерШеф 15 сезон від 28.06.2025 на СТБ

Не пропустіть! Вмикайте улюблений телеканал СТБ о 19:00 вже цієї суботи і дивіться суперфінал кулінарного проєкту «МастерШеф»-15.

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