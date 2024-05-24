«МастерШеф»-13: Хто отримає довгоочікувані кітелі в 16 випуску?

Вже завтра, 25 травня, глядачі дізнаються, хто з аматорів отримає довгоочікувані кітелі. Але перед цим на учасників чекає чимало випробувань. У 16 випуску «МастерШеф»-13 судді перевірять всі навички, які необхідні професійному кухарю. Тож не пропустіть вже завтра о 19:00 новий випуск на СТБ!

Аматорам доведеться не просто готувати страву та заробляли на продукти, а кидати виклик суперникам. У двобої кожен доведе, що вміє краще! Ба більше, аматор самостійно обере, кого викликає на дуель.

Крім того, судді влаштують справжній експеримент, який покаже, хто насправді готовий йти до перемоги.

«Перед вами стіл з продуктами. Кожен інгредієнт в одному екземплярі. Той, хто перший у турнірній таблиці за балами — обирає першим собі продукти. Чи залишиться щось останнім учасникам — залежить від тих, хто стоїть попереду. Ділитися продуктами — заборонено», — повідомили судді.

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Чи будуть аматори враховувати потреби інших? Невже Аліна забере майже всі продукти? І що ж залишиться тим, хто останнім дістанеться до столу інгредієнтів?

Не пропустіть уже в суботу, 25 травня, о 19:00 16 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-13 на улюбленому телеканалі СТБ!

Video: МастерШеф 13 сезон 16 випуск: анонс від 25.05.2024 МастерШеф-13 що буде у 16 випуску? Дивіться анонс 16 випуску МастерШеф 13 сезон від 25.05.2024 на сайті СТБ

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