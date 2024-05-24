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МастерШеф

«МастерШеф»-13: Хто отримає довгоочікувані кітелі в 16 випуску?

24.05.2024

Вже завтра, 25 травня, глядачі дізнаються, хто з аматорів отримає довгоочікувані кітелі. Але перед цим на учасників чекає чимало випробувань. У 16 випуску «МастерШеф»-13 судді перевірять всі навички, які необхідні професійному кухарю. Тож не пропустіть вже завтра о 19:00 новий випуск на СТБ!

МастерШеф 13 сезон 16 випуск: анонс від 25.05.2024

Аматорам доведеться не просто готувати страву та заробляли на продукти, а кидати виклик суперникам. У двобої кожен доведе, що вміє краще! Ба більше, аматор самостійно обере, кого викликає на дуель. 

МастерШеф 13 сезон 16 випуск: анонс від 25.05.2024

Крім того, судді влаштують справжній експеримент, який покаже, хто насправді готовий йти до перемоги. 

«Перед вами стіл з продуктами. Кожен інгредієнт в одному екземплярі. Той, хто перший у турнірній таблиці за балами — обирає першим собі продукти. Чи залишиться щось останнім учасникам — залежить від тих, хто стоїть попереду. Ділитися продуктами — заборонено», — повідомили судді.

Більше на тему: «МастерШеф»-13: кулінарний аукціон у 15 випуску

Чи будуть аматори враховувати потреби інших? Невже Аліна забере майже всі продукти? І що ж залишиться тим, хто останнім дістанеться до столу інгредієнтів?

МастерШеф 13 сезон 16 випуск: анонс від 25.05.2024

Не пропустіть уже в суботу, 25 травня, о 19:00 16 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-13 на улюбленому телеканалі СТБ! 

Video: МастерШеф 13 сезон 16 випуск: анонс від 25.05.2024

МастерШеф-13 що буде у 16 випуску? Дивіться анонс 16 випуску МастерШеф 13 сезон від 25.05.2024 на сайті СТБ

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