Нове правило – імунітет: 13 сезон «МастерШеф»

Нове правило – імунітет: чим дивуватиме 13 сезон «МастерШеф»?

Легендарний кулінарний проєкт повертається в ефір СТБ! Вже 10 лютого українці побачать, якими неймовірними героями наповнюється всесвіт «МастерШеф». Чим дивуватиме 13 сезон — читайте у матеріалі STB.UA. Не пропустіть 1 випуск «МастерШеф»-13 вже цієї суботи, 10 лютого, о 19:00 на СТБ!

У новому сезоні за звання найсильнішого «Мастершефа» знов змагатимуться аматори. Кулінари з передової, розробник дронів і вражаюча родина рибачок. Жінка-м’ясничка, яка руйнує сталий стереотип про «нежіночу професію». Шанувальниця Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської, яка в прагненні покращити свій рівень кулінарної майстерності приготувала понад 70 страв за книгою суддів «МастерШеф». Кулінарка-реперка та сестри-близнючки, які готові випробувати себе конкуренцією на кухні улюбленого проєкту.

Оцінюватимуть майстерність аматорів незмінні судді «МастерШеф»: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. В одному з випусків вони навіть стануть повноцінними учасниками команд.

«МастерШеф» традиційно тримає в фокусі потреби наших захисників і захисниць, а також їх родини, особливо – дітей. Учасники проєкту готуватимуть для ЗСУ, волонтерів і матерів. Запросять в гості військових, які проходять реабілітацію в центрах Recovery та учасників Національної програми «Врятуй кінцівку». Багато важливих проєкту гостей будуть не тільки в кадрі, а й поза ним: як, наприклад, дітки ВПО, які напередодні новорічних свят провели незабутній день на знімальному майданчику. Також на кухню до майбутніх мастершефів завітають улюблені глядачами зірки: Григорій Решетник, Олексій Суровцев, актори серіалу «К.О.Д.», переможців попередніх сезонів проєкту та інші.

Один з епізодів нового сезону буде присвячений справжньому українському салу. А також у проєкті з’явиться нове правило – імунітет.

«Раніше капітан команди-аутсайдерів часто одягав чорний фартух, а капітан команди-переможців не отримував гідної нагороди за перемогу. Аби це виправити, цього сезону з’явився імунітет. Що саме він даватиме – глядачі побачать в ефірі, – розповідає креативний продюсер та керівник проєкту Дмитро Широбоков. – На учасників також чекатиме майстер-клас переможниці попереднього сезону Валерії Матрохіної – готуватимуть з використанням чайного гриба. Буде цілий епізод, присвячений майстер-класам наших суддів. Та й загалом цього сезону на глядачів чекатимуть корисні лайфхаки, які допоможуть перетворити домашню кулінарію на більш вишукану, використовуючи прості та доступні продукти».

Зйомки проєкту стартували наприкінці листопада і відбуваються з дотриманням усіх безпекових правил.

Виробництво проєкту — Starlight Production

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