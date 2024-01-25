Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Перевізниця
Перевізниця
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Супербабуся
Супербабуся
 ВІН ВОНА ШОУ
ВІН ВОНА ШОУ
 Серіали
Серіали
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сліпа
Сліпа
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Дата старту 13 сезону «МастерШеф»

25.01.2024

10 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 13 сезону «МастерШеф».  Це вже третій сезон кулінарного шоу, який телеканал СТБ виробляє в умовах повномасштабної війни. Що відомо про прийдешню прем’єру? І які учасники завітають на кастинг? Більше про «МастерШеф»-13 — читайте в матеріалі STB.UA

Дата старту 13 сезону «МастерШеф»

У 13 сезону на головній кухні будуть змагатися кулінари-аматори, а рівень їх майстерності оцінюватимуть незмінні судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Новий сезон здивує не лише вміннями та професіоналізмом учасників, які боротимуться за перемогу, а й їхніми історіями. У проєкті візьмуть участь військові та розробники дронів! А також ви познайомитеся з родиною рибалок, репером, близнюками та жінкою-м’ясником. 

«Коли почалася війна, переді мною постав вибір. І я приїхав захищати країну. Тож на передовій готував хлопцям карбонару, запікав кабана тощо», — зізнається один з учасників.

Video: Дата старту 13 сезону «МастерШеф»

Відома дата старту "МастерШеф" у 2024 році. 10 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра 13 сезону "МастерШеф". Більше - читайте у матеріалі СТБ

Крім того, ви побачите круту реперку з Полтавщини. Для суддів вона зачитає свій реп, аби потрапити на омріяний балкон. Та чи вистачить лише рими й музичного слуху для участі?

Video: Дата старту 13 сезону «МастерШеф»

Відома дата старту "МастерШеф" у 2024 році. 10 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра 13 сезону "МастерШеф". Більше - читайте у матеріалі СТБ

Нагадаємо, що попри щільний знімальний графік, творча група традиційно знайшла можливості, аби підтримати шанувальників проєкту, особливо коли йдеться про дітей. Цього разу продакшн-команда влаштувала подарунок для дітей-сиріт та ВПО, які провели незабутній день на майданчику головного кулінарного реаліті країни.

Ставте нагадування на 10.02.2024 та разом з нами дивіться новий сезон «МастерШеф»-13 на СТБ!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Дата старту 13 сезону «МастерШеф»
МастерШеф

Крутий заміс! «МастерШеф» оголошує збір на спецавто для ЗСУ

 Дата старту 13 сезону «МастерШеф»
МастерШеф

Хто переміг у 12 сезоні «МастерШеф»?

 Дата старту 13 сезону «МастерШеф»
МастерШеф

Вікторія чи Роман: хто став третім суперфіналістом 12 сезону «МастерШеф»?

 Дата старту 13 сезону «МастерШеф»
МастерШеф

Хто стане переможцем 12 сезону «МастерШеф»?

 Дата старту 13 сезону «МастерШеф»
МастерШеф

Хто став суперфіналістами «МастерШеф»-12?

 Дата старту 13 сезону «МастерШеф»
МастерШеф

Хто стане суперфіналістами «МастерШеф»-12?
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати