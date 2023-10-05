Як приготувати сіннабони: рецепт покроково від Ектора Хіменеса-Браво

Неймовірні сінабони: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Сінабони – ароматні та надзвичайно смачні булочки, які точно стануть найулюбленішим вашим десертом! Але як приготувати ідеальні сінабони в домашніх умовах? Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво знає відповідь на це запитання! Рецепт читайте в матеріалі.

Інгредієнти для тіста:

молоко – 250 мл

яйця кімнатної температури – 2

вершкове масло кімнатної температури – 75 г

борошно – 520–600 г

цукор – 100 г

сіль – ½ ч. л.

1 пакет активних сухих дріжджів (7 г)

Інгредієнти для начинки:

коричневий цукор – 200 г

мелена кориця – 3 ст. л.

м’яке вершкове масло – 75 г

Інгредієнти для глазурі:

м’який крем-сир – 110 г

м’яке вершкове масло – 55 г

цукрова пудра – 180 г

ванільний екстракт – ½ ч. л.

сіль – 1/8 ч. л.

Спосіб приготування:

У тепле молоко додайте дріжджі, не перемішуйте. Змішайте у великій мисці вершкове масло, цукор, сіль, яйця з сумішшю дріжджів, добре перемішайте і потім додайте борошно. Вимішуйте тісто 10 хвилин руками або 5 хвилин на середній швидкості в комбайні. Збризніть тісто олією і дайте відпочити, накривши плівкою, в теплому місці. Змішайте коричневий цукор і корицю. Розкачайте тісто до розмірів 45 на 55 см, намастіть 75 г вершкового масла і потрусіть сумішшю кориці та коричневого цукру. Скрутіть рулет, починаючи з довшої сторони (отримаєте рулет 45 см завдовжки). Наріжте рулет на 12 булочок, викладіть у прямокутну форму, змащену маслом, і накрийте плівкою. Дайте підрости в теплому місці протягом 45 хвилин. Нагрійте духовку до 200 °C. Випікайте сінабони по центру духовки 15 хвилин. Поки сінабони випікаються, зробіть глазур (фростинг). Змішайте крем-сир, вершкове масло, цукрову пудру, ваніль та сіль і збийте до повітряного стану. Дайте сінабонам трохи охолонути (10–15 хвилин) і змастіть їх глазур’ю (фростингом).

Смачного!

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