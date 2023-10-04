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«МастерШеф»-12: гра 7 випуску, в якій учасники стануть справжніми акулами бізнесу

04.10.2023

Вже цієї суботи, 7 жовтня, вийде 7 випуск проєкту «МастерШеф»-12. На аматорів чекає кулінарна монополія. Гра, в якій учасники стають справжніми акулами бізнесу, готовими їсти своїх конкурентів без солі та перцю. Крім того суперникам доведеться відверто обманювати, аби вирвати з рук опонентів перемогу. Чим ще дивуватиме новий випуск від 07.10.2023 — дізнайтеся в анонсі STB.UA!

МастерШеф 12 сезон 7 випуск: анонс від 07.10.2023

У першому випробуванні 7 тижня кухарям доведеться продемонструвати своє вміння мислити стратегічно. Чи вміють вони домовлятися, поступатися та будувати переможну стратегію? Чи можливо ввести в оману монополістів, які володіють всіма девайсами, морепродуктами чи овочами? 

  • Хто з лідерів розгубиться? 
  • Невже Катя не впорається з капітанством та приведе свою команду до поразки?
  • Чому Оля наважиться викликати на битву Колю Петровського? 
  • Та чи правда, що на кухні назріває нова дуель ворогів?

МастерШеф 12 сезон 7 випуск: анонс від 07.10.2023

Кулінарна правда і вигадка, вміння збрехати та схилити до хибної істини, — все це про умови другого конкурсу. Хто з аматорів зможе брехати й не червоніти? А кого викриють за секунду?

«Ми хочемо перевірити, чи можете ви думати про кулінарію, коли всі умови конкурсу заважають думати про неї. Сьогодні працювати вам доведеться під час спа-процедур», — повідомлять судді.

Більше на тему: «МастерШеф»-12: подкаст, естафета та змова проти одного учасника в 6 випуску

Не пропустіть 7 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-12 вже цієї суботи, 7 жовтня, о 19:00 на СТБ.  

Video: МастерШеф 12 сезон 7 випуск: анонс від 07.10.2023

МастерШеф-12 що буде у 7 випуску? Дивіться анонс 7 випуску МастерШеф 12 сезон від 07.10.2023 на сайті СТБ

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