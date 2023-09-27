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МастерШеф

Неймовірні сінабони: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

27.09.2023

Сінабони – ароматні та надзвичайно смачні булочки, які точно стануть найулюбленішим вашим десертом! Але як приготувати ідеальні сінабони в домашніх умовах? Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво знає відповідь на це запитання! Рецепт читайте в матеріалі.

Як приготувати сіннабони: рецепт покроково від Ектора Хіменеса-Браво

Інгредієнти для тіста:

  • молоко –  250 мл 
  • яйця кімнатної температури –  2 
  • вершкове масло кімнатної температури –  75 г 
  • борошно –  520–600 г 
  • цукор – 100 г 
  • сіль –  ½ ч. л. 
  • 1 пакет активних сухих дріжджів (7 г)

Інгредієнти для начинки:

  • коричневий цукор – 200 г
  • мелена кориця – 3 ст. л.
  • м’яке вершкове масло – 75 г

Інгредієнти для глазурі:

  • м’який крем-сир – 110 г 
  • м’яке вершкове масло – 55 г
  • цукрова пудра – 180 г
  • ванільний екстракт – ½ ч. л. 
  • сіль – 1/8 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. У тепле молоко додайте дріжджі, не перемішуйте.
  2. Змішайте у великій мисці вершкове масло, цукор, сіль, яйця з сумішшю дріжджів, добре перемішайте і потім додайте борошно.
  3. Вимішуйте тісто 10 хвилин руками або 5 хвилин на середній швидкості в комбайні.
  4. Збризніть тісто олією і дайте відпочити, накривши плівкою, в теплому місці.
  5. Змішайте коричневий цукор і корицю.
  6. Розкачайте тісто до розмірів 45 на 55 см, намастіть 75 г вершкового масла і потрусіть сумішшю кориці та коричневого цукру.
  7. Скрутіть рулет, починаючи з довшої сторони (отримаєте рулет 45 см завдовжки).
  8. Наріжте рулет на 12 булочок, викладіть у прямокутну форму, змащену маслом, і накрийте плівкою. Дайте підрости в теплому місці протягом 45 хвилин.
  9. Нагрійте духовку до 200 °C. Випікайте сінабони по центру духовки 15 хвилин.
  10.  Поки сінабони випікаються, зробіть глазур (фростинг). Змішайте крем-сир, вершкове масло, цукрову пудру, ваніль та сіль і збийте до повітряного стану. 
  11. Дайте сінабонам трохи охолонути (10–15 хвилин) і змастіть їх глазур’ю (фростингом).

Смачного!

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