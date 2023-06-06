Тунець з копченим бешамелем і спаржею норі темпура: покроковий рецепт

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Тунець з копченим бешамелем і спаржею норі темпура: рецепт від Паші Серветника

06.06.2023

Переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник поділився рецептом тунця з копченим бешамелем і спаржею норі темпура в своєму Instagram. За його словами кожен може спробувати приготувати цю страву без особливих зусиль. Покроковий рецепт тунця з копченим бешамелем і спаржею норі темпура читайте в матеріалі.

Тунец с копчёным бешамелем и спаржей нори темпура

Інгредієнти:

  • стейк тунця
  • масло вершкове 50 г
  • борошно пшеничне 50 г
  • молоко 200 г
  • сіль за смаком
  • мускатний горіх за смаком
  • тріски для копчення ⠀
  • спаржа
  • листя норі
  • темпура
  • рисове борошно 100 г
  • вода 100 г
  • сіль 10 г

Приготування соусу:

  1. На сковороді злегка обсмажуємо борошно, додаємо вершкове масло, активно помішуємо, щоб не утворювалися грудки.
  2. Додаємо попередньо розігріте молоко, доводимо до кипіння.
  3. Додаємо за смаком сіль і мускатний горіх.
  4. Знімаємо з вогню.

Копчення соусу:

  1. Переливаємо соус в невелику ємність.
  2. У ємності більше об’ємом підпалюємо тріски для копчення і ставимо в неї ємність з соусом.
  3. Накриваємо велику ємність харчовою фольгою.
  4. Через 5 хвилин ваш соус буде мати копчений смак.

Приготування:

  1. Загортаємо спаржу в злегка змочені водою норі і занурюємо в солону тепмуру.
  2. Смажимо до золотистої скоринки.
  3. Тунець обсмажуємо на сковорідці по 30 секунд з кожної сторони (за бажанням можна довше, але буде сухувато).
  4. Тонко нарізаємо.

Смачного!

Джерело: Instagram pashaservetnyk

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