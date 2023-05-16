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МастерШеф

Як замісити тісто на вареники

16.05.2023

Популярний український шеф-кухар, суддя відомого кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Володимир Ярославський розкрив секрет замішування тіста на вареники. 

Як замісити тісто на вареники

Інгредієнти:

  • 250 мл жирного кефіру
  • 1/2 яйця
  • дрібка солі
  • 350―370 г борошна
  • 6 г соди

Спосіб приготування:

  1. З’єднати в мисці всі інгредієнти і вимісити тісто. Воно має бути ніжним: що ніжніше вийде тісто, то смачнішими будуть вареники.
  2. Дати тісту настоятися пів години. 
  3. Формувати кружечки можна будь-яким зручним для вас способом. Ліпити треба швидко, щоб тісто не підсохло. Начинка будь-яка: сир, м’ясо, картопля, вишня.

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