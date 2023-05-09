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«МастерШеф. Професіонали»-4: у 13 випуску на учасників очікує неймовірно відповідальне завдання — створити дегідровані сухпаї

09.05.2023

Вже цієї суботи, 13 травня, у 13 випуску проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 учасники нарешті зможуть приготувати зі світових делікатесів. Проте з одним великим «але». Як не знецінити ексклюзивні інгредієнти, роблячи зі спаржі мус? Чи можна мармурове м’ясо використати на котлети? Про все це дізнайтеся у суботу о 19:00 на СТБ.

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 13 випуск: анонс від 13.05.2023

Під час війни бюджет українських сімей значно зменшився. Та сама доля спіткала і ресторани. Проте український бізнес, як і українці, не здається. Учасникам потрібно буде довести, що з доступних складових можна приготувати вишукані, делікатесні страви. А от свої кулінарні здібності покажуть не тільки суддям, а й ведучій проєктів «Позивний «Надія» і «Неймовірна правда про зірок», подругу всіх український господинь — Надії Матвєєвій

«Вам потрібно зробити так, аби найдешевші продукти здалися Надії найдорожчими делікатесами у світі», — повідомить Володимир Ярославський          

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-4: у 12 випуску до складу суддів приєднався один учасник

Невже учасники замість гідної роботи з доступними продуктами свідомо зіпсують смак делікатесів? Як несподівано Олексій вирветься у лідери? І яку тактику обере професіонал? 

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 13 випуск: анонс від 13.05.2023

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 13 випуск: анонс від 13.05.2023

Крім того, на суперників очікує неймовірно відповідальне завдання — створити дегідровані сухпаї — суп, основна страва та десерт. Ба більше, їм доведеться не тільки готувати, а й написати інструкцію до використання та скласти все у відповідні пакети. Невже судді наважаться дати імунітет від вильоту найкращому учаснику? 

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 13 випуск: анонс від 13.05.2023

МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 13 випуску? Дивіться анонс 13 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 13.05.2023 на сайті СТБ

Не пропустіть вже цієї суботи, 13 травня, 13 випуску проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 на СТБ!

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