МастерШеф. Професіонали 4 сезон 11 випуск: анонс від 22.04.2023

«МастерШеф. Професіонали»-4: яка унікальна можливість чекає на учасників у 11 випуску?

Вже у суботу, 22 квітня, учасники проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 матимуть унікальну можливість презентувати авторські страви. Вперше за 11 випусків на кухні шоу жодних обмежень и умов. Тільки власна винахідливість, фантазія і меню від кожного учасника. Та чи насправді все так просто, як гадали професіонали? Не пропустіть у 11 випуску кулінарного проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 у суботу о 19:00 на СТБ.

«Ми хочемо скуштувати нові українські страви, яких ще ніколи не існувало. Побачивши їх, ми маємо задуматися, а чому українці ще жодного разу не готували щось подібне», — зізнаються судді.

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 10: як нагодувати любительку випічки з алергією на глютен

Після початку повномасштабної війни, увага всього світу прикута до України. Всім цікаво, а що це за вольовий народ, який може дати відсіч т.з. другій армії світу. Безумовно, інтерес торкнувся і кулінарії. Тож прийшов час показати не лише історичну класику у вигляді борщу, а й створювати сучасне кулінарне мистецтво.

Учасники візьмуться за авторські страви. І якщо раніше вони могли тільки мріяти про такий конкурс, то на практиці все виявиться набагато складніше. Невже Іван Іванчук приготує вже існуючу страву, а судді не зарахують її? Чи зможе Олексій опанувати себе та взятися за роботу? І чому Володимир Ярославський ще на початку конкурсу пообіцяє учаснику чорний фартух?

Крім того, у професіоналів буде нагода нагодувати Володимира Ярославського. Та з одним «але». У судді будут зав’язані очі, а з’явиться шеф тільки на дегустації. Гастрономічна класика із заміною якомога більшої кількості основних інгредієнтів має залишитися на смак, як оригінал. Хто з учасників замінить всі складові? Як Сашко Гриценко використає пальму та кактус замість анчоусів? Невже один із професіоналів поліниться самостійно зробити пасту для карбонари? Та яке рішення приймуть обурені судді, через таку недбалість до роботи?

Не пропустіть 11 випуск шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 вже у суботу, 22 квітня, о 19:00 на СТБ!

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ