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«МастерШеф. Професіонали»-4: у 10 випуску учасники стануть свідками побачення Ольги та Володимира

14.04.2023

Вже цієї суботи, 15 квітня, відбудеться перший ювілей на проєкті «МастерШеф. Професіонали»-4. У 10 випуску учасники візьмуться за приготування страви з одного продукту. Та чи довудеть вони, що гідні звання найкращих кухарів? Адже конкуренція зростає, а випробування стають дедалі хитрішими та складними. Чим ще дивуватиме 10 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 від 15.04.2023 — дивіться у суботу на СТБ!

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 10 випуск: анонс від 15.04.2023

Судді почнуть тиждень з пропозиції зазирнути учасникам під коробки-загадки. Прийшов час монопродукту — готувати смачно з обмеженою кількістю складових. У першому випробуванні професіоналам потрібно буде подати страву лише з однієї капусти. Чи дозволять судді використати інші складові? Або ж будуть суворі й непохитні? Чому Ектор зважуватиме залишки? Хто з учасників вирішить збрехати суддівському складу, заховавши 900 г відходів під поверхню? Яке покарання чекає на аутсайдера? І невже він одразу залишить кухню «МастерШеф»?   

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 10 випуск: анонс від 15.04.2023

Другий конкурс виявиться не менш дивовижним. Адже професіонали стануть свідками побачення Ольги та Володимира! В основу випробування будуть закладені сенси — романтика і кохання. Невже професіоналам доведеться готувати вечерю для двох? 

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МастерШеф. Професіонали 4 сезон 10 випуск: анонс від 15.04.2023

Та Ектор поспішить доповнити правила: попередньо на учасників чекає аукціон. І за право нагодувати гостей, вони мають добряче позмагатися. Розраховуватимуться найціннішим — часом.

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МастерШеф. Професіонали 4 сезон 10 випуск: анонс від 15.04.2023

Не пропустіть 10 випуск шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 вже у суботу, 15 квітня, о 19:00 на СТБ!

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 10 випуск: анонс від 15.04.2023

МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 10 випуску? Дивіться анонс 10 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 15.04.2023 на сайті СТБ

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