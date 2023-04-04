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«МастерШеф. Професіонали»-4: у 9 випуску учасники готуватимуть для родин-рестораторів, чиї заклади знищив ворог

04.04.2023

Вже цієї суботи, 8 квітня, учасники проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 опиняться на справжньому українському ринку. У 9 випуску їм доведеться не тільки віднайти найкращі інгредієнти, а і нагодувати поважних гостей. Крім того, час продемонструвати, наскільки добре професіонали знають суддів. Не пропустіть у суботу, 08.04.2023, 9 випуск кулінарного шоу о 19:00 на СТБ.

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 9 випуск: анонс від 08.04.2023

Справжні професіонали знають, що смачна страва починається не на кухні, а на етапі вибору продуктів. Тож цього разу учасникам доведеться торгуватися та обирати найкращі інгредієнти. А от продавати їм будуть незмінні судді. Та це не головна умова конкурсу. Адже у гості завітають ті, хто мають власний гастрономічний бізнес.  

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МастерШеф. Професіонали 4 сезон 9 випуск: анонс від 08.04.2023

Три родини з Маріуполя, Херсона і Харкова не залишили любов до кулінарії. Через велику війну вони втратили в своїх рідних містах кафе та ресторани. Але приїхавши до столиці, відкрили нові кулінарні заклади. Тепер черга учасників «МастерШеф» дивувати їх! Які страви презентують професіонали, аби здобути перемогу? Хто вирішить заробляти бали обслуговуванням і спілкуванням, а не техніками? Чому у команду до Поліна та Анастасії не приєднається третій учасник? І чи завадить це дівчатам не одягнути чорні фартухи?

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 9 випуск: анонс від 08.04.2023

Позаду 8 тижнів. Тож кухарі вже мають знати уподобання суддів. Настав час це перевірити. У другому конкурсі на них чекає справжнє завдання з трьома зірочками(***). Чи зможуть вони приготувати три страви за смаками Ектора, Ольги та Володимира? Який психологічний портрет відверто образить Ольгу? Хто взагалі не представить Володимиру свою страву? І головне, чи пробачать таку зухвалість гуру кулінарії учасникам?

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 9 випуск: анонс від 08.04.2023

Не пропустіть 9 випуск шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 вже у суботу, 8 квітня, о 19:00 на СТБ!


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