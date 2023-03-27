Шарлотка "антонівський міст": рецепт шарлотки від Євгена Клопотенка

Шарлотка «Антонівський міст»: рецепт від Євгена Клопотенка

Що приготувати під час війни? Ведучий проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» Євген Клопотенко пропонує нам спробувати шарлотку «Антонівський міст». Рецепт ― далі в матеріалі.

Фото – klopotenko.com

Інгредієнти:

4 яблука сорту Антонівка

4 яйця

150 г цукру

160 г борошна (+1 ст. л. для «французької сорочки»)

20 г вершкового масла 82,5%

1 ч. л. кориці

Спосіб приготування:

1) Увімкніть духовку розігріватися до температури 180 градусів. Розбийте у миску 4 яйця та всипте 150 г цукру. Збивайте віничком до моменту, поки суміш не стане білішого кольору. Частинами додавайте у миску борошно та обережно перемішуйте силіконовою лопаткою. Всього вам знадобиться 160 г борошна.

2) Помийте 4 яблука сорту Антонівка. Розріжте кожне навпіл та виріжте серцевину. Наріжте яблука скибочками приблизно однакової товщини. Викладіть у миску та притрусіть 1 ч. л. кориці, перемішайте.

3) Обережно за допомогою лопатки вмішайте яблука у тісто. Намагайтеся зробити так, аби вони рівномірно розподілилися масою.

4) Форму для випікання змастіть 20 г вершкового масла жирністю 82,5% та притрусіть 1 ст. л. борошна. Потрусіть форму з боку в бік, аби борошно розподілилося всією поверхнею, зробивши «французьку сорочку».

5) Викладіть тісто з яблуками у форму. Поставте шарлотку у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Готовність перевіряйте дерев’яною паличкою або зубочисткою. За потреби трохи збільште час приготування.

6) Готовий шарлотці дайте охолонути, лише після цього дістаньте з форми. Подавайте із кулькою пломбіру, за бажанням притрусіть цукровою пудрою та корицею.

Смачного!

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