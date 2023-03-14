Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Серіали
Серіали
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Шарлотка «Антонівський міст»: рецепт від Євгена Клопотенка

14.03.2023

Що приготувати під час війни? Ведучий проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» Євген Клопотенко пропонує нам спробувати шарлотку «Антонівський міст». Рецепт  ―  далі в матеріалі. 

Шарлотка "антонівський міст": рецепт шарлотки від Євгена Клопотенка

Фото – klopotenko.com

Інгредієнти:

  • 4 яблука сорту Антонівка
  • 4 яйця
  • 150 г цукру
  • 160 г борошна (+1 ст. л. для «французької сорочки»)
  • 20 г вершкового масла 82,5%
  • 1 ч. л. кориці

Спосіб приготування:

1) Увімкніть духовку розігріватися до температури 180 градусів. Розбийте у миску 4 яйця та всипте 150 г цукру. Збивайте віничком до моменту, поки суміш не стане білішого кольору. Частинами додавайте у миску борошно та обережно перемішуйте силіконовою лопаткою. Всього вам знадобиться 160 г борошна.

2) Помийте 4 яблука сорту Антонівка. Розріжте кожне навпіл та виріжте серцевину. Наріжте яблука скибочками приблизно однакової товщини. Викладіть у миску та притрусіть 1 ч. л. кориці, перемішайте.

3) Обережно за допомогою лопатки вмішайте яблука у тісто. Намагайтеся зробити так, аби вони рівномірно розподілилися масою.

 4) Форму для випікання змастіть 20 г вершкового масла жирністю 82,5% та притрусіть 1 ст. л. борошна. Потрусіть форму з боку в бік, аби борошно розподілилося всією поверхнею, зробивши «французьку сорочку».

5) Викладіть тісто з яблуками у форму. Поставте шарлотку у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Готовність перевіряйте дерев’яною паличкою або зубочисткою. За потреби трохи збільште час приготування.

6) Готовий шарлотці дайте охолонути, лише після цього дістаньте з форми. Подавайте із кулькою пломбіру, за бажанням притрусіть цукровою пудрою та корицею.

Смачного!

Більше на тему: Бананове морозиво: рецепт в домашніх умовах

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Шарлотка "антонівський міст": рецепт шарлотки від Євгена Клопотенка
МастерШеф

Що приготувати під час війни? Рецепт солодкого рисового пудингу від Євгена Клопотенка

 Шарлотка "антонівський міст": рецепт шарлотки від Євгена Клопотенка
МастерШеф

Паляниця: спрощений рецепт від Євгена Клопотенка

 Шарлотка "антонівський міст": рецепт шарлотки від Євгена Клопотенка
МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 5: яка на смак вибухова страва «бавовна»

 Шарлотка "антонівський міст": рецепт шарлотки від Євгена Клопотенка
МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4: кулінарна аудієнція змусить учасників об’єднатися у 5 випуску

 Шарлотка "антонівський міст": рецепт шарлотки від Євгена Клопотенка
МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 4: відтворити особливості українських областей за допомогою страв

 Шарлотка "антонівський міст": рецепт шарлотки від Євгена Клопотенка
МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4: які страви української кухні представлятимуть у 4 випуску?
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати