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«МастерШеф. Професіонали»-4: кулінарна аудієнція змусить учасників об’єднатися у 5 випуску

08.03.2023

Вже цієї суботи, 11 березня, вийде 5 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4. Учасникам доведеться скласти справжній смаковий пазл, знаючи лише різні етапи процесів. Ба більше, професіоналам необхідно буде вчитися домовлятися. А от за яких умов і з приводу чого? Дізнайтеся у 5 випуску о 19:00 на СТБ!

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 5 випуск: анонс від 11.03.2023

П’ятий тиждень розпочнеться з таємної гри. Кожен отримає лише один етап або складову страви для приготування. А все інше — його суперники. І вже після кулінарної аудієнції професіоналам доведеться об’єднатися, аби приготувати те, що загадали їм судді. Невже комусь вдасться перемогти виключно завдяки кулінарній інтуїції?

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 5 випуск: анонс від 11.03.2023

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 4: відтворити особливості українських областей за допомогою страв

Настав час, аби навчити професіоналів бути не тільки кухарями, а й рестораторами. Аби стати успішними бізнесменами, потрібно вміти домовлятися. Ніхто не любить викидати гроші у смітник. Тож умови другого конкурсу змусять учасників використати всі залишки складових. Адже відходи від страв судді зважать… Невже чиясь страва навіть не потрапить на дегустацію, через надмірну вагу відходів? А чию страву Володимир Ярославський навіть не захоче куштувати?

МастерШеф. Професіонали 4 сезон 5 випуск: анонс від 11.03.2023

А наостанок кулінарам доведеться відтворити вибухову страву «бавовну». Які умови конкурсу чекають на суперників? Дізнайтеся вже у суботу, 11 березня, о 19:00 на СТБ!  

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