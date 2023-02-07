Сирники: покроковий рецепт

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МастерШеф

Сирники: рецепт від Володимира Ярославського

07.02.2023

Сирники проста, корисна і дуже смачна страва. Також вона ідеально підходить для легкого та поживного сніданку. Своїм рецептом поділився суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування сирників читайте в матеріалі.

Сырники

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Інгредієнти:

  • сир (віджатий) 300 г
  • яйця 1 шт.
  • цукор 25 г
  • борошно 50 г (2 великі ложки з гіркою)

Приготування:

  1. Змішати сир, яйце і цукор виделкою.
  2. Додати борошно і ще раз перемішати.
  3. Викласти на дошку або стіл, присипаний борошном.
  4. Сформувати «ковбасу», нарізати ножем і сформувати сирники.
  5. Обсмажити з обох сторін до рум’яності, потім запекти в духовці.
  6. Або досмажити ще по 1 разу з обох боків уже під кришкою. В цьому разі не робіть вироби дуже товстими.
  7. Подаємо з тим, що ви любите сметана, варення або згущене молоко.
  8. На фото так подаю у себе в ресторані.
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Смачного!

Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

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