Рецепт солодкого рисового пудингу від Євгена Клопотенка

Що приготувати під час війни? Переможець проекту СТБ МастерШеф Євген Клопотенко пропонує нам спробувати солодий рисовий пудинг. Рецепт ― далі в матеріалі.

Берете 700―800 г відвареного рису. Щоб зварити рис, залийте його водою у пропорції 1:2, доведіть до кипіння, накрийте і зніміть з вогню. За 30 хвилин він сам себе приготує.

В окремій мисці збиваєте 4 яйця з 1 л молока та 150―200 г цукру. Якщо молока немає, то є три варіанти на заміну: просто вода; вода+вершкове масло; сухе молоко, розведене водою.

Якщо у вас там є якась кориця на кухні, або ванільний цукор, або цедра, то додайте.