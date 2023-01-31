Пісочне тісто: покроковий рецепт від Єлизавети Глінської

Пісочне тісто від Єлизавети Глінської

Пісочне тісто часто використовується у різних десертах. На прикладі основ для тарталеток Ліза Глінська розповідає, як приготувати ідеальне тісто. Покроковий рецепт від судді «МастерШеф» знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Вершкове масло — 150 г

Борошно пшеничне — 220 г

Мигдальне борошно (мигдальні пластівці) — 70 г

Цукор — 70 г

Яйце — 1 шт.

Сіль — 1 г

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Приготування:

Якщо використовувати мигдальні пластівці замість мигдального борошна, необхідно перетворити їх на борошно, для цього потрібно з’єднати мигдальні пластівці та пшеничне борошно і перебити в чаші блендера до стану борошна. Отриману «суху частину» необхідно просіяти через дрібне сито. Додати сіль, цукор і кубики холодного вершкового масла, розтерти кінчиками пальців до стану крихти. Вершкове масло повинно бути з високим відсотком жирності, 82. Додати яйце і замісити тісто. Тісто розкатати між двома листами пергаменту завтовшки 3–4 мм, покласти тісто на кілька годин в холодильник. Охололе тісто вкласти у форму. Підрівняти краї ножем. Випікати основу для тарта в розігрітій до 170 градусів духовці: 18–20 хвилин для діаметра 8 см, 25–30 хвилин для діаметра 18 см. Після випікання підрівняти основу для тарталетки з допомогою дрібної терки для цитрусових. Можна промазати зовнішній край готової основи тонким шаром глазуровки (жовток 20 г + молоко 5 мл) і відправити ще на кілька хвилин в духовку. Так зовнішній край тарталетки буде гарно блищати. Якщо начинка для тарталетки дуже водяниста, можна промазати тарталетку всередині тонким шаром шоколаду або какао-масла, щоб вона не розмокла.

Смачного!

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