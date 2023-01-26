Що приготувати під час війни? Рецепт солодкого рисового пудингу від Євгена Клопотенка
26.01.2023
Що приготувати під час війни? Переможець проекту СТБ МастерШеф Євген Клопотенко пропонує нам спробувати солодий рисовий пудинг. Рецепт ― далі в матеріалі.
Інгредієнти:
- рис ― 700―800 г
- яйця ― 4 шт.
- молоко ― 1 л
- цукор ― 150―200 г
Спосіб приготування:
- Берете 700―800 г відвареного рису. Щоб зварити рис, залийте його водою у пропорції 1:2, доведіть до кипіння, накрийте і зніміть з вогню. За 30 хвилин він сам себе приготує.
- В окремій мисці збиваєте 4 яйця з 1 л молока та 150―200 г цукру. Якщо молока немає, то є три варіанти на заміну: просто вода; вода+вершкове масло; сухе молоко, розведене водою.
- Якщо у вас там є якась кориця на кухні, або ванільний цукор, або цедра, то додайте.
- Рис перекладаєте у форму для запікання, заливаєте яєчною сумішшю та печете 45―60 хвилин за 180 градусів, доки не з’явиться золотава скоринка. Для мультиварки теж підходить.
Смачного!
Більше на тему: Колумбійський брауні: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ