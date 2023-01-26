Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Паляниця: спрощений рецепт від Євгена Клопотенка

26.01.2023

Рецепт для тих, хто може вимовити його назву правильно. Тобто лише для українців. Переможець проекту СТБ МастерШеф Євген Клопотенко пропонує спрощений рецепт паляниці без дріжджів, з чотирьох інгредієнтів. Подробиці ― далі в матеріалі. 

Паляниця: спрощений рецепт

Інгредієнти:

  • Борошно ― 500 г
  • Кисломолочка будь-яка або вода ― 400 мл
  • Сіль ― 1 ч. л.
  • Сода ― 1 ч. л.

Спосіб приготування: 

  1. Насипаєте в миску борошно, сіль та соду. Добре розмішуєте, щоб сода розійшлася по всьому борошну. Заливаєте кисломолочкою. Якщо немає кисломолочки, то беріть воду + оцет, щоб погасити соду. Суміш просто перемішуєте, щоб борошно просочилося рідиною, потрібно 1―2 хв.
  2. Потім вивалюєте масу на підпилений борошном стіл і робите плаский чотирикутник, який складаєте конвертиком і заокруглюєте. Заміс закінчено. Берете деко з пергаментом, змащуєте олією. Печете 40―45 хвилин за 200 градусів.

Смачного!

Більше на тему: Чим замінити хліб під час війни: рецепт вівсяного хліба від Євгена Клопотенка

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Паляниця: спрощений рецепт
МастерШеф

Що приготувати під час війни? Рецепт солодкого рисового пудингу від Євгена Клопотенка

 Паляниця: спрощений рецепт
МастерШеф

Шарлотка «Антонівський міст»: рецепт від Євгена Клопотенка

 соус цезарь
МастерШеф

Соус «Цезар»: рецепт від Володимира Ярославського

 Салат с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром
МастерШеф

Салат з печеною хурмою «шарон» і козячим сиром: рецепт від Володимира Ярославського

 Паляниця: спрощений рецепт
МастерШеф

Імбирний пряник від Єлизавети Глінської

 чизкейк
МастерШеф

Чизкейк «Нью-Йорк»: рецепт від Тетяни Литвинової
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати