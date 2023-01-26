Паляниця: спрощений рецепт від Євгена Клопотенка

Рецепт для тих, хто може вимовити його назву правильно. Тобто лише для українців. Переможець проекту СТБ МастерШеф Євген Клопотенко пропонує спрощений рецепт паляниці без дріжджів, з чотирьох інгредієнтів. Подробиці ― далі в матеріалі.

Інгредієнти:

Борошно ― 500 г

Кисломолочка будь-яка або вода ― 400 мл

Сіль ― 1 ч. л.

Сода ― 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Насипаєте в миску борошно, сіль та соду. Добре розмішуєте, щоб сода розійшлася по всьому борошну. Заливаєте кисломолочкою. Якщо немає кисломолочки, то беріть воду + оцет, щоб погасити соду. Суміш просто перемішуєте, щоб борошно просочилося рідиною, потрібно 1―2 хв. Потім вивалюєте масу на підпилений борошном стіл і робите плаский чотирикутник, який складаєте конвертиком і заокруглюєте. Заміс закінчено. Берете деко з пергаментом, змащуєте олією. Печете 40―45 хвилин за 200 градусів.

Смачного!

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