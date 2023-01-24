Глінтвейн: покроковий рецепт від Тетяни Литвинової

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Глінтвейн від Тетяни Литвинової

24.01.2023

Створити гарний настрій і розслабитися можна не тільки під цікавий фільм або в галасливій компанії. Атмосферу створює і популярний зимовий напій — глінтвейн! Покроковий рецепт глінтвейну від Тетяни Литвинової знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Сік вишні (або винограду, смородини, чорниці) — 500 мл
  • Червоне сухе вино — 500 мл
  • Чорнослив — 3—4 шт.
  • Курага — 4—5 шт.
  • Імбир — 4 см.
  • Інжир — 3 шт.
  • Апельсин зі шкіркою — 1/2 частина
  • Лимон зі шкіркою — 1/2 частина
  • Бодян
  • Кориця
  • Гвоздика
  • Чорний перець — 2—3 горошини
  • Духмяний перець — 2—3 горошини
  • Кардамон — 2—4 коробочки

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Приготування:

  1. Сік закип’ятити.
  2. Додати всі інгредієнти.
  3. Коли все закипить, влити вино, довести до кипіння, зняти з вогню, закутати і дати настоятися.
  4. Мед додавати за смаком, якщо знадобиться, перед подачею.
  5. Перед вживанням розігріти.

Смачного!

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