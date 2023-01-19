Салат «Цезар» покроковий рецепт від Катерини Великої

Салат «Цезар» від Катерини Великої

«Цезар» – всесвітньовідомий і вельми популярний салат. Класичний салат винайшов італійський кухар на День Незалежності ще в 1924 році. Сучасних інтерпретацій рецепта зараз безліч. Покроковий рецепт найпопулярнішого варіанта салату «Цезар» від учасниці «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете у матеріалі.

Інгредієнти для салату:

помідор – 2 шт.

перепелині яйця – 10 шт.

багет – 1 шт.

листя салату

куряча грудка – 200 г

Інгредієнти для маринаду:

соєвий соус – 4 ст. л.

коріандр – 0,5 ч. л.

сухий імбир – 0,5 ч. л.

часник – 3 зубчики

соняшникова олія – ​​5 ст. л.

гірчиця – 1 ст. л.

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Інгредієнти для соусу:

яйце – 1 шт.

соняшникова олія – ​​150 мл

гірчиця – 10 г

пармезан – 30 г

каперси – 10 шт.

соєвий соус – 2 ст. л.

анчоуси – 3 шт.

часник – 1 зубчик

Приготування:

Збити у блендері всі інгредієнти для маринаду. Грудку розрізати вздовж на 2–3 частини, залити маринадом і залишити мінімум на 2 години (краще на всю ніч). Обсмажити курку на попередньо розігрітій сковорідці. Для соусу збити блендером яйце з гірчицею і поступово додати олію. Продовжуючи збивати, додати всі інші інгредієнти. Нарізати багет кубиками і відправити в духовку, розігріту до 200 °С, до рум’яності. Помідори нарізати кубиками 1х1 см. Перепелині яйця розрізати навпіл. Додати листя салату, перепелині яйця і заправити салат соусом.

Смачного!

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