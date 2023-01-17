Салат «Цезар» покроковий рецепт від Катерини Великої

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Салат «Цезар» від Катерини Великої

17.01.2023

«Цезар» – всесвітньовідомий і вельми популярний салат. Класичний салат винайшов італійський кухар на День Незалежності ще в 1924 році. Сучасних інтерпретацій рецепта зараз безліч. Покроковий рецепт найпопулярнішого варіанта салату «Цезар» від учасниці «МастерШеф»-5 Катерини Великої знайдете у матеріалі.

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Інгредієнти для салату:

  • помідор – 2 шт.
  • перепелині яйця – 10 шт.
  • багет – 1 шт.
  • листя салату
  • куряча грудка – 200 г

Інгредієнти для маринаду:

  • соєвий соус – 4 ст. л.
  • коріандр – 0,5 ч. л.
  • сухий імбир – 0,5 ч. л.
  • часник – 3 зубчики
  • соняшникова олія – ​​5 ст. л.
  • гірчиця – 1 ст. л.

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Інгредієнти для соусу:

  • яйце – 1 шт.
  • соняшникова олія – ​​150 мл
  • гірчиця – 10 г
  • пармезан – 30 г
  • каперси – 10 шт.
  • соєвий соус – 2 ст. л.
  • анчоуси – 3 шт.
  • часник – 1 зубчик

Приготування:

  1. Збити у блендері всі інгредієнти для маринаду.
  2. Грудку розрізати вздовж на 2–3 частини, залити маринадом і залишити мінімум на 2 години (краще на всю ніч).
  3. Обсмажити курку на попередньо розігрітій сковорідці.
  4. Для соусу збити блендером яйце з гірчицею і поступово додати олію.
  5. Продовжуючи збивати, додати всі інші інгредієнти.
  6. Нарізати багет кубиками і відправити в духовку, розігріту до 200 °С, до рум’яності.
  7. Помідори нарізати кубиками 1х1 см.
  8. Перепелині яйця розрізати навпіл.
  9. Додати листя салату, перепелині яйця і заправити салат соусом.

Смачного!

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