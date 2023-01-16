Як приготувати салат з печеною хурмою шарон і козячим сиром: рецепт покроково

Салат з печеною хурмою «шарон» і козячим сиром: рецепт від Володимира Ярославського
Кожна господиня зможе здивувати своїх рідних і гостей незвичайним, але дуже смачним і корисним салатом з печеною хурмою «шарон» і козячим сиром. Суддя «МастерШеф. Професіонали»-4 Володимир Ярославський поділився не лише свої рецептом, а й кількома секретами приготування та можливими варіаціями поєднання інгредієнтів. Покроковий рецепт салату із запеченою хурмою «шарон» і козячим сиром читайте в матеріалі.
«Перед тим, як готувати салат з печеною хурмою «Шарон» і козячим сиром, варто почати з приготування заправки. Її дуже важливо зробити заздалегідь, у нормальній кількості. Також ви можете зберігати її в холодильнику і використовувати за смаком», – розповів Володимир Ярославський.
Інгредієнти для соусу:
- малиновий оцет – 20 г
- зернова гірчиця – 40 г
- мед – 30 г
- сіль – 3 г
- оливкова олія (можна навіть додавати трохи олії смаженого кунжуту) – 100 г
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Інгредієнти:
- м’який «шарон» – 1 шт.
- козячий сир – 100 г
- вершкове масло – 15 г
- листя салату – 100 г
- кеш’ю смажений – 30 г
- заправка – 40 г
Приготування:
- Очищаємо «шарон» від плодоніжки. Розрізаємо хурму навпіл і потім нарізаємо слайсами.
- Обсмажуємо на розігрітій сковороді з двох сторін.
- Додаємо сир і ставимо сковорідку в духовку на 3 хвилини, щоб сир запікся.
- Змішуємо всі інгредієнти для заправки в одну масу.
- Змішуємо листя салату із заправкою.
- Викладаємо на тарілку гарячу хурму, потім шар салату і зверху посипаємо подрібненим кеш’ю.
Також суддя «МастерШеф. Професіонали»-3 Володимир Ярославський поділився кількома секретами приготування ідеального за смаком салату з печеною хурмою «шарон» і козячим сиром:
- Можна брати будь-який інший оцет. Краще винний.
- У заправку можна додавати для різноманітності будь-яке фруктове пюре.
- Хурма «шарон» чудово поєднується з пармською шинкою.
- Сир найкраще брати з білою пліснявою, якщо вам, як і мені, подобається козячий.
Смачного!
Джерело: Instagram yaroslavskyi_vova
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