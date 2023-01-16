Імбирний пряник: покроковий рецепт від Єлизавети Глінської

Імбирний пряник від Єлизавети Глінської

Суддя «МастерШеф»-9 Ліза Глінська поділилася рецептом імбирного пряника, щоб і ви могли радувати себе цією смачною стравою. Покроковий рецепт імбирного пряника знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Тісто:

Цукор — 250 г

Вода — 100 мл

Вершкове масло — 80 г

Мед — 100 г

Харчова сода — 5 г

Жовток — 40 г (2 шт.)

Порошок кориці — 10 г

Порошок імбиру — 10 г

Гвоздика — 1 г

Кардамон — 5 г

Бодян — 5 г

Борошно — 500 г

Айсинг:

Цукрова пудра — 200 г

Білок — 1 шт.

Лимонний фреш — 1 ст. л.

Барвник водорозчинний (за бажанням)

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Приготування:

У сотейник засипати 100 г цукру. Довести до стану темно-коричневої карамелі. Зняти з вогню, залити окріп. Додати 150 г цукру, вершкове масло і мед, поставити на слабкий вогонь, щоб цукор повністю розчинився. Зняти з вогню. Залишити масу на 10 хвилин, щоб вона трохи охолола, додати соду, перемішати. Додати жовтки. Температура не повинна перевищувати 60 градусів, інакше вийде карамельний омлет. Гвоздику, бодян і кардамон пробити за допомогою комбайну з ножами і просіяти від великих шматочків. У чашу комбайна засипати борошно, туди ж залити підготовлену карамельну масу, додати порошок кориці, імбиру, бодяну, кардамону, гвоздики. Замісити тісто, обернути його харчовою плівкою і прибрати в холодильник на 12 годин. Тісто дістати з холодильника. Розкатати лист завтовшки 0,8 – 1 см. Вирізати формочки. Викласти на пергамент. Випікати за температури 175 градусів 12 – 15 хвилин. Після випікання злегка притиснути пряники деком, щоб верхня частина пряника вийшла гладкою та її було зручно розписувати. Готуємо айсинг. З’єднати в чаші комбайна цукрову пудру, білок і лимонний фреш, перемішати. Заправити айсингом кондитерський мішок. Розмалювати пряник, як підкаже фантазія. Пряники зберігати в щільно закритому контейнері.

Смачного!

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