Сирна запіканка: рецепт від Володимира Ярославського

Сирна запіканка – корисна страва, яку можна приготувати на сніданок. Суддя «МастерШеф» Володимир Ярославський поділився кількома секретами приготування, щоб досягти збалансованого смаку. Покроковий рецепт сирної запіканки читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

кисломолочний сир 15% — 500 г

цукор — 100 г

ванільний цукор — 10 г

манна крупа — 40 г

молоко — 275 г

вершки — 150 г

великі яйця — 2 шт.

чорні родзинки — 125 г

Спосіб приготування:⠀

Збиваємо вінчиком в однорідну суміш сир, цукор, ванільний цукор, манку, молоко, вершки та яйця. Залишаємо постояти на 1-2 години. Це треба для того, щоб манка повністю набухла.

Ретельно збиваємо блендером масу до глянцевого стану, наче йогурт. Не хвилюйтеся, якщо вона рідкувата, як тісто на млинці або навіть оладки. Це добре. Сир може бути сухуватий, тоді я додаю ще трохи молока — 25 г.

Родзинки перебираємо і окремо бланшуємо окропом — залишаємо на 5-10 хвилин у гарячій воді, щоб набухли. У збиту суміш всипаємо родзинки та перемішуємо. Печемо за температури 180-200°C приблизно 35-45 хвилин, поки запіканка не підніметься. Обережно дістаємо з духової шафи, остуджуємо і лише потім виймаємо з форми. Виходить соковита та однорідна текстура, яка нагадує чизкейк.

Смачного!

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