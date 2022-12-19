Імбирний пряник: покроковий рецепт від Єлизавети Глінської

Імбирний пряник від Єлизавети Глінської
19.12.2022
Суддя «МастерШеф»-9 Ліза Глінська поділилася рецептом імбирного пряника, щоб і ви могли радувати себе цією смачною стравою. Покроковий рецепт імбирного пряника знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
Тісто:
- Цукор — 250 г
- Вода — 100 мл
- Вершкове масло — 80 г
- Мед — 100 г
- Харчова сода — 5 г
- Жовток — 40 г (2 шт.)
- Порошок кориці — 10 г
- Порошок імбиру — 10 г
- Гвоздика — 1 г
- Кардамон — 5 г
- Бодян — 5 г
- Борошно — 500 г
Айсинг:
- Цукрова пудра — 200 г
- Білок — 1 шт.
- Лимонний фреш — 1 ст. л.
- Барвник водорозчинний (за бажанням)
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Приготування:
- У сотейник засипати 100 г цукру. Довести до стану темно-коричневої карамелі.
- Зняти з вогню, залити окріп.
- Додати 150 г цукру, вершкове масло і мед, поставити на слабкий вогонь, щоб цукор повністю розчинився.
- Зняти з вогню. Залишити масу на 10 хвилин, щоб вона трохи охолола, додати соду, перемішати.
- Додати жовтки. Температура не повинна перевищувати 60 градусів, інакше вийде карамельний омлет.
- Гвоздику, бодян і кардамон пробити за допомогою комбайну з ножами і просіяти від великих шматочків.
- У чашу комбайна засипати борошно, туди ж залити підготовлену карамельну масу, додати порошок кориці, імбиру, бодяну, кардамону, гвоздики.
- Замісити тісто, обернути його харчовою плівкою і прибрати в холодильник на 12 годин.
- Тісто дістати з холодильника. Розкатати лист завтовшки 0,8–1 см. Вирізати формочки. Викласти на пергамент.
- Випікати за температури 175 градусів 12–15 хвилин.
- Після випікання злегка притиснути пряники деком, щоб верхня частина пряника вийшла гладкою та її було зручно розписувати.
- Готуємо айсинг. З’єднати в чаші комбайна цукрову пудру, білок і лимонний фреш, перемішати. Заправити айсингом кондитерський мішок. Розмалювати пряник, як підкаже фантазія.
- Пряники зберігати в щільно закритому контейнері.
Смачного!
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