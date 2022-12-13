Качка в пиві: покроковий рецепт від Єлизавети Глінської

Качка в пиві від Єлизавети Глінської
13.12.2022
Качка в пиві чудово підходить до святкового столу і є його окрасою! А ще ця страва дуже смачна і поживна. Покроковий рецепт качки в пиві від судді «МастерШеф»-9 Єлизавети Глінської знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
- Качка — до 2,5 кг
- Світле пиво — 1 л
- Сіль
- Суміш перців
- Яблуко — 4 шт.
- Чорний житній хліб
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Приготування:
- Випотрошену тушку общипати, обпалити пальником.
- Зрізати весь черевний жир. Якщо ви впевнені в якості качки, на цьому жиру можна готувати. Поки що його можна прибрати в морозильну камеру. У Франції цей жир витоплюють і зберігають в банках.
- Зрізати крила до першого суглобу, якщо цього не зробити, вони будуть горіти і качка вийде не такою привабливою.
- Надрізати шкуру на шиї та видалити стравохід і зоб. Шию відрізати (за бажанням).
- Видалити сальні (куприкові) залози. Вони розміщені в районі хвоста. Деякі зрізають разом із хвостом.
- Тушку промити і просушити паперовим рушником.
- Натерти качку зовні та всередині сіллю і сумішшю перців. Сховати в холодильник на 3–4 години.
- Очистити від насіння і нарізати 3–4 невеликих яблука (обов’язково кислих). Нафарширувати яблуками качку.
- Тепер качку потрібно зашити або скріпити дерев’яними шпажками.
- Нарізати великими шматками чорний житній хліб і викласти на дно гусятниці. Поверх хліба кладемо качку.
- На дно форми вилити світле пиво так, щоб воно покрило хліб і 1/3 частини качки.
- Накрити гусятницю кришкою, поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 2 години.
- Зняти кришку, перевернути качку і вже відкриту гусятницю знову поставити в духовку приблизно на годину.
- Перевіряємо готовність качки: проколоти її в найширшому місці, біля кістки; якщо вона готова, виділиться прозорий сік, якщо ні – червонуватий.
Смачного!
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