Булочки сіннабон – простий рецепт з вершковим сиром

Вершкові синабони: рецепт від Максима Пустовіта
Синабони – ніжні та повітряні булочки з корицею, покриті вершковим кремом. Вони дуже калорійні, але за їх смак можна пробачити все. Рецептом вершкових синабонів поділився учасник «МастерШеф»-8 Максим Пустовіт. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.
Інгредієнти для тіста на 12 булочок: ⠀
- борошно – 535 г
- сухі дріжджі – 10 г
- яйця – 2 шт.
- молоко – 250 мл
- вершкове масло – 85 г
- цукор – 135 г
- сіль – 5 г
Інгредієнти для начинки: ⠀
- цукор – 200 г
- кориця – 25–30 г
- вершкове масло – 90 г
Інгредієнти для крему: ⠀
- вершковий сир (Філадельфія) – 200 г
- вершки 33% жирності – 150 г
- цукрова пудра – 100 г
- лимонний сік – 1 ст. л.
Більше на тему: Молочний коктейль з чорницею: рецепт від Володимира Троцького
Приготування: ⠀
- У тепле молоко додаємо пару чайних ложок цукру і засипаємо дріжджі, перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин. ⠀
- Борошно, сіль і цукор, що залишився, змішуємо в окремій мисці, в якій замісимо тісто.
- Додаємо сухі інгредієнти, розтоплене вершкове масло, яйця і молоко з дріжджами.
- Замішуємо тісто доти, поки воно перестане липнути (можна трохи додати борошна).
- Окремо робимо начинку: змішуємо цукор і корицю.
- Коли тісто постоїть, розкачуємо його прямокутним пластом і добре змащуємо його вершковим маслом кімнатної температури, зверху засипаємо цукром з корицею.
- Скручуємо рулет.
- Ділимо рулет на 12 шматочків.
- Кладемо їх на деко, в якому булочки мають постояти ще 30 хвилин.
- Ставимо синабони в духовку на 30 хвилин на 200 градусів.
- Тим часом змішуємо вершковий сир, цукрову пудру, лимонний сік і збиваємо до однорідного крему, окремо збиваємо вершки і з’єднуємо дві маси. ⠀
- Дістаємо синабони і змащуємо кремом.
Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ