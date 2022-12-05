Булочки сіннабон – простий рецепт з вершковим сиром

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МастерШеф

Вершкові синабони: рецепт від Максима Пустовіта

05.12.2022

Синабони ніжні та повітряні булочки з корицею, покриті вершковим кремом. Вони дуже калорійні, але за їх смак можна пробачити все. Рецептом вершкових синабонів поділився учасник «МастерШеф»-8 Максим Пустовіт. Покроковий рецепт знайдете в матеріалі.

Вершкові синабони: рецепт від Максима Пустовіта

Інгредієнти для тіста на 12 булочок: ⠀

  • борошно 535 г
  • сухі дріжджі 10 г
  • яйця 2 шт.
  • молоко 250 мл
  • вершкове масло 85 г
  • цукор 135 г
  • сіль 5 г

Інгредієнти для начинки: ⠀

  • цукор 200 г
  • кориця 2530 г
  • вершкове масло 90 г

Інгредієнти для крему: ⠀

  • вершковий сир (Філадельфія) 200 г
  • вершки 33% жирності 150 г
  • цукрова пудра 100 г
  • лимонний сік 1 ст. л.

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Приготування: ⠀

  1. У тепле молоко додаємо пару чайних ложок цукру і засипаємо дріжджі, перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин. ⠀
  2. Борошно, сіль і цукор, що залишився, змішуємо в окремій мисці, в якій замісимо тісто.
  3. Додаємо сухі інгредієнти, розтоплене вершкове масло, яйця і молоко з дріжджами.
  4. Замішуємо тісто доти, поки воно перестане липнути (можна трохи додати борошна).
  5. Окремо робимо начинку: змішуємо цукор і корицю.
  6. Коли тісто постоїть, розкачуємо його прямокутним пластом і добре змащуємо його вершковим маслом кімнатної температури, зверху засипаємо цукром з корицею.
  7. Скручуємо рулет.
  8. Ділимо рулет на 12 шматочків.
  9. Кладемо їх на деко, в якому булочки мають постояти ще 30 хвилин.
  10. Ставимо синабони в духовку на 30 хвилин на 200 градусів.
  11. Тим часом змішуємо вершковий сир, цукрову пудру, лимонний сік і збиваємо до однорідного крему, окремо збиваємо вершки і з’єднуємо дві маси. ⠀
  12. Дістаємо синабони і змащуємо кремом.

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