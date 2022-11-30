«Горішки зі згущеним молоком»: рецепт від Лізи Глінської

Горішки зі згущеним молоком – ідеальні ласощі для солодкоїжок. Цей десерт нагадує смак дитинства. Покроковий рецепт «Горішків зі згущеним молоком» від судді «МастерШеф. Професіонали» Лізи Глінської читайте в матеріалі.

Інгредієнти для тіста:

жовток – 60 г (3 жовтки)

цукор – 100 г

ванільний цукор – за бажанням

розтоплене вершкове масло – 200 г (82% і вище)

сода – ⅓ ч. л.

оцет або лимонний сік – 1 ч. л.

сіль – ⅓ ч. л.

борошно – 400 г

Приготування:

Перемішати жовтки з цукром і розтопленим вершковим маслом (теплим). Додати соду з оцтом, борошно з сіллю. Замісити тісто, можна руками. Довго вимішувати не потрібно. Достатньо, щоб борошно зволожилося. Сформувати з тіста кульки по 5 г (розміром з мигдальний горіх) і випікати в електрогорішниці, буквально 2–3 хвилини. Негарний край можна підпиляти терткою. Непотрібний край збити разом з вареним згущеним молоком, для начинки.

Інгредієнти для начинки:

варене згущене молоко – 200 г

вершкове масло – 80 г

чорний ром або лікер – 30 г (за бажанням)

Приготування:

Збити м’яке вершкове масло з вареним згущеним молоком, додати ром. Начинити горішки кондитерським мішком. Прибрати в холодильник на ніч. Постаратися за ніч не з’їсти всі горішки.

Смачного!

Джерело: Instagram – lizaglinskaya

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