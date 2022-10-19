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МастерШеф

Смажений рис із куркою: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

19.10.2022

Любите колумбійську кухню? Тоді вам припаде до смаку страва від судді шоу «МастерШеф»-11 Ектора Хіменеса-Браво! Цю сонячну страву можна легко приготувати з українських продуктів, доступних кожному! Також нею можна нагодувати всю родину, і смаженого рису точно вистачить на кілька днів! Рецепт смачного та легкого смаженого рису з куркою – далі в матеріалі! 

Смажений рис із куркою: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

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Інгредієнти:

  • томати, болгарський перець, стебла селери, морква та цибуля, нарізані дрібними кубиками — по 50 г кожного 
  • дрібно нарізаний часник — 1 зубчик 
  • варений білий рис — 600 г 
  • курячий бульйон — 100 г 
  • куряча грудка, відварена і дрібно пошматована руками — 2 шт. 
  • паприка — 1 ч. л. 
  • мелена зіра — ½ ч. л. 
  • томатна паста — 1 ч. л. 
  • консервований зелений горошок — 100 г
  • консервована кукурудза — 100 г 
  • дрібно нарізана зелена цибуля — 30 г 
  • кінза — 30 г 
  • оливкова олія — 1 ст. л. 
  • сіль і перець за смаком
  • каперси (за бажанням) — 1 ст. л. 

Спосіб приготування:

  1. На великій сковорідці нагрійте олію, обсмажте томати, болгарський перець, селеру, моркву, цибулю та часник.
  2. Коли овочі стануть м’якими, додайте бульйон, томатну пасту, сіль, перець, паприку, зіру і упарюйте, поки рідини не поменшає наполовину, періодично перемішуйте.
  3. Додайте туди ж курку, перемішайте і  готуйте 5 хвилин на малому вогні.
  4. Додайте білий рис, горошок, кукурудзу, каперси (за бажанням), зелену цибулю та кінзу, повільно перемішайте.
  5. Готуйте 10 хвилин на малому вогні, закрийте кришкою, перемішуйте час від часу.
  6. Подавайте страву, прикрасивши зеленню.

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