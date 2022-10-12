Круасан: покроковий рецепт

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МастерШеф

Круасан: рецепт від Івана Мілановича

12.10.2022

Готувати круасани – це нескладно! Місцями потрібно бути досить зосередженим, але якщо освоїти цей рецепт від переможця «МастерШеф»-8 Івана Мілановича, то перестанете купувати дріжджове листкове тісто у магазинах. Покроковий рецепт приготування круасанів читайте в матеріалі.

Круассан

Інгредієнти для тіста:

  • борошно вищого сорту, тонкого помелу  250 г
  • сіль – 5 г
  • свіжі пресовані дріжджі – 10 г
  • цукор – 30 г
  • вершкове масло – 25 г (кімнатної температури)
  • вода – 80 мл
  • молоко – 50 мл

Інгредієнти для листкового:

  • масло вершкове – 125 г (злегка охолоджуванням)

Приготування: ⠀

  1. Дріжджі розчинити з цукром і сіллю в молоці кімнатної температури.
  2. Просіяти борошно і з’єднати всі інгредієнти.
  3. Вимішувати тісто 1015 хвилин до гарної пружності.
  4. Замотати плівкою і відправити в холодильник на 68 годин (можна залишити на ніч).
  5. Потім дістати тісто і розкачати в квадрат розміром 25х25 см.
  6. Вершкове масло для шарування розкачати в квадрат 15х15 см між двома пергаментами. Найважливіший момент для шарування тіста  масло повинно бути не сильно холодним (буде кришитися) і не теплим (буде танути)! Намагайтеся тримати золоту середину!
  7. Покласти масло на тісто і закрити конвертом.
  8. Одержаний квадрат акуратно розгортаємо в довжину (25х60  70см). І закриваємо як книжку, по довжині на 3 відсіки. Цю процедуру потрібно повторити тричі!
  9. Після кожного етапу відправляйте тісто в холодильник на 1015 хв, щоб масло тримало потрібну температуру. Підсипати муку при розкочуванні. ⠀
  10. Після шарування тісто треба розкачати і нарізати на трикутники, як на фото знизу. Розкачати завтовшки в 0,81 см (розмір трикутників, приблизно, 8 см біля основи зі сторонами 27 см).
  11. Скрутити круасан, вирівняти і змастити підвзбітим яйцем, для скоринки.
  12. Тепер круасанам потрібно піднятися. Нагріти духовку на 30 ° (ледве теплу) і поставити в неї деко з щойно закипілою водою.
  13. Потім дістати круасани і нагріти духовку до 215 °. Випікати 7 хвилин, потім знизити температуру до 165 ° і готувати ще 1012 хвилин. Залежно від потужності духовки температура і час може відрізнятися.
  14. Перевіряйте готовність за кольором.
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Смачного!

Джерело: Instagram  milan.i.m

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