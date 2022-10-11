Проєкти
Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Переможний хліб: швидкий рецепт хліба від Паші Серветника

11.10.2022

Переможець 1 сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник ділиться своїм рецептом переможного хліба. Як же приготувати хліб удома самому ― дивіться в покроковому рецепті.

рецепт хлеба от Паши Серветника

Інгредієнти:

Перший заміс

  • Борошно ― 1000 г
  • Вода ― 650 г

Другий заміс

  • Дріжджі ― 15 г
  • Сіль ― 21 г

Спосіб приготування:

  1. Робимо перший заміс у тістомісі додаємо тільки воду і борошно і вимішуємо 8 хвилин на високій швидкості.
  2. Отриману масу залишаємо на 1020 хвилин.
  3. Другий заміс додаємо дріжджі та сіль і замішуємо ще 8 хвилин на високій швидкості.
  4. Після цього скидаємо тісто в лоток та залишаємо на 90 хвилин. Важливо: на всіх етапах роботи з тістом не бійтеся, що воно завітриться.
  5. Ділимо тісто по 500 г, надаємо йому круглої форми і обвалюємо в манці або борошні.
  6. Викладаємо на рушник і даємо підійти в теплі ще 90120 хвилин.
  7. Випікаємо за температури 240 градусів 3035 хвилин.
  8. Готово!

Більше на тему: Паляниця: спрощений рецепт від Євгена Клопотенка

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Вершкові сіннабони: покроковий рецепт
МастерШеф

Вершкові синабони: рецепт від Максима Пустовіта

 Як приготувати хліб у домашніх умовах: рецепт покроково
МастерШеф

Паляниця: спрощений рецепт від Євгена Клопотенка

 Як приготувати хліб у домашніх умовах: рецепт покроково
МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 8 випуску від 08.10.2022?

 Як приготувати хліб у домашніх умовах: рецепт покроково
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 8: чи змогли учасники «Хата на тата» приготувати ресторанні страви з професіоналами?

 Як приготувати хліб у домашніх умовах: рецепт покроково
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 8 від 08.10.2022

 Як приготувати хліб у домашніх умовах: рецепт покроково
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 8. Частина 1 від 08.10.2022
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати