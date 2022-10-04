Бобове пюре, або хумус: рецепт від Володимира Ярославського

Хумус ― поживна і доступна закуска, яка добре насичує наш організм корисною клітковиною, мінералами і ще багата на білки. Ну, і дає відчуття ситості. Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський поділився рецептом смачного хумусу. Подробиці ― далі в матеріалі.

Інгредієнти:

300 г бобів (нут, квасоля, горох, сочевиця ― будь-що)

12 г солі

5 г соди

100―150 г будь-яких горіхів або насіння (в оригіналі ― паста з кунжуту)

75―100 г олії

1―2 зубочки часнику

500―600 мл відвару з бобів

спеції, якщо є ― зіра

10―12 мл лимонного соку або яблучний/винний оцет за смаком

Спосіб приготування:

Горох замочити в кімнатній воді на ніч (щоб швидше ― залити окропом на 2―3 години). Відтак воду злити й додати свіжу. Варити боби на повільну вогні 2,5―3 години, поки вони не стануть дуже м’якими. На початку варіння іноді додають трохи соди, щоб пришвидшити розм’якшення шкірки нуту, ― але це за бажанням. Горіхи та насіння краще теж заздалегідь замочити. Ви можете використати лісовий горіх, волоський, арахіс, якщо любите, соняшникове насіння, кунжут ― майже все, що вам подобається. Коли боби будуть готові, їх треба охолодити у воді, далі злити надлишок, але так, щоб можна було використати ще 500―600 мл рідини. Додати всі інші інгредієнти і будь-яким блендером зробити максимально однорідне пюре, в разі потреби додаючи відвар з бобів.

Готовий хумус може бути рідкуватим, з часом він загусне. Дуже смачно й зовсім по-іншому смакує, якщо ви додасте до бобових запечені овочі, наприклад, буряк або моркву, навіть селеру чи якусь зелень. І спеції ― зіра, паприка. Зауважте, що горох готується набагато швидше, ніж нут.

Больше по теме: Что приготовить во время войны? Рецепт сладкого рисового пудинга от Евгения Клопотенко

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.