Шакшука: покроковий рецепт

Шакшука: рецепт від Володимира Ярославського

Шакшука – страва з яєць, смажених у соусі з помідорів, гострого перцю, цибулі та приправ. Ця смакота входить в кухню Ізраїлю, більшості арабських країн і Азербайджану. Своїм рецептом поділився суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування шакшуки читайте в матеріалі.

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Інгредієнти:

перець білий – 2 шт.

цибуля ріпчаста великий – 1 шт.

томати без шкіри – 3 великі

часник – пару зубків

сіль – пару щіпок

чорний мелений перець, духмяний

зіра і коріандр мелені – 0,5 ч. л.

оливкова олія для подачі та смаження

Приготування:

Ріжемо цибулю дрібним кубиком і обсмажуємо до прозорого кольору на олії. Додаємо нарізаний крупно білий перець, обсмажуємо трохи, потім додаємо рублений часник і ще злегка обсмажуємо. Додаємо вже подрібнені томати, сіль, перець і тушкуємо до стану соусу, щоб вийшла «кислота», хвилин 15 – 20. Наприкінці додаємо зіру і коріандр, доводимо до смаку. Прямо в сковорідці робимо поглиблення, додаємо 3 яйця. Трохи їх подсолюємо, накриваємо кришкою і тушкуємо кілька хвилин. Білок яєць в ідеалі повинен стати білим і пружним, але ще залишатися схожим на желе.

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Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

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