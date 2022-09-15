Проєкти
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Шакшука: рецепт від Володимира Ярославського

15.09.2022

Шакшука – страва з яєць, смажених у соусі з помідорів, гострого перцю, цибулі та приправ. Ця смакота входить в кухню Ізраїлю, більшості арабських країн і Азербайджану. Своїм рецептом поділився суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування шакшуки читайте в матеріалі.

Шакшука

Більше на тему: Френч-тост: рецепт від Володимира Ярославського

Інгредієнти:

  • перець білий 2 шт.
  • цибуля ріпчаста великий 1 шт.
  • томати без шкіри 3 великі
  • часник пару зубків
  • сіль пару щіпок
  • чорний мелений  перець, духмяний
  • зіра і коріандр мелені 0,5 ч. л.
  • оливкова олія для подачі та смаження

Приготування:

  1. Ріжемо цибулю дрібним кубиком і обсмажуємо до прозорого кольору на олії.
  2. Додаємо нарізаний крупно білий перець, обсмажуємо трохи, потім додаємо рублений часник і ще злегка обсмажуємо.
  3. Додаємо вже подрібнені томати, сіль, перець і тушкуємо до стану соусу, щоб вийшла «кислота», хвилин 1520.
  4. Наприкінці додаємо зіру і коріандр, доводимо до смаку.
  5. Прямо в сковорідці робимо поглиблення, додаємо 3 яйця.
  6. Трохи їх подсолюємо, накриваємо кришкою і тушкуємо кілька хвилин. Білок яєць в ідеалі повинен стати білим і пружним, але ще залишатися схожим на желе.
Переглянути цей допис в Instagram

Більше на тему: Сирна запіканка: рецепт від Володимира Ярославського

Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Шакшука: покроковий рецепт
МастерШеф

Шарлотка «Антонівський міст»: рецепт від Євгена Клопотенка

 Шакшука: покроковий рецепт
МастерШеф

Паста карбонара: рецепт від Євгена Гребеника

 Шакшука: покроковий рецепт
МастерШеф

Домашня гірчиця: покроковий рецепт

 Круассан
МастерШеф

Круасан: рецепт від Івана Мілановича

 Шакшука: покроковий рецепт
МастерШеф

Яблучна шарлотка: рецепт від переможця «МастерШеф»

 Шакшука: покроковий рецепт
МастерШеф

Яблучний штрудель: рецепт від Євгенії Антощук
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати