«Горішки зі згущеним молоком»: рецепт від Лізи Глінської
05.09.2022
Горішки зі згущеним молоком – ідеальні ласощі для солодкоїжок. Цей десерт нагадує смак дитинства. Покроковий рецепт «Горішків зі згущеним молоком» від судді «МастерШеф. Професіонали» Лізи Глінської читайте в матеріалі.
Інгредієнти для тіста:
- жовток – 60 г (3 жовтки)
- цукор – 100 г
- ванільний цукор – за бажанням
- розтоплене вершкове масло – 200 г (82% і вище)
- сода – ⅓ ч. л.
- оцет або лимонний сік – 1 ч. л.
- сіль – ⅓ ч. л.
- борошно – 400 г
Приготування:
- Перемішати жовтки з цукром і розтопленим вершковим маслом (теплим).
- Додати соду з оцтом, борошно з сіллю.
- Замісити тісто, можна руками. Довго вимішувати не потрібно. Достатньо, щоб борошно зволожилося.
- Сформувати з тіста кульки по 5 г (розміром з мигдальний горіх) і випікати в електрогорішниці, буквально 2–3 хвилини.
- Негарний край можна підпиляти терткою.
- Непотрібний край збити разом з вареним згущеним молоком, для начинки.
Інгредієнти для начинки:
- варене згущене молоко – 200 г
- вершкове масло – 80 г
- чорний ром або лікер – 30 г (за бажанням)
Приготування:
- Збити м’яке вершкове масло з вареним згущеним молоком, додати ром.
- Начинити горішки кондитерським мішком.
- Прибрати в холодильник на ніч.
- Постаратися за ніч не з’їсти всі горішки.
Смачного!
Джерело: Instagram – lizaglinskaya
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