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МастерШеф

«Горішки зі згущеним молоком»: рецепт від Лізи Глінської

05.09.2022

Горішки зі згущеним молоком – ідеальні ласощі для солодкоїжок. Цей десерт нагадує смак дитинства. Покроковий рецепт «Горішків зі згущеним молоком» від судді «МастерШеф. Професіонали» Лізи Глінської читайте в матеріалі.

«Орешки со сгущенкой»: рецепт от Лизы Глинской

Інгредієнти для тіста:

  • жовток – 60 г (3 жовтки)
  • цукор – 100 г
  • ванільний цукор – за бажанням
  • розтоплене вершкове масло – 200 г (82% і вище)
  • сода – ⅓ ч. л.
  • оцет або лимонний сік – 1 ч. л.
  • сіль – ⅓ ч. л.
  • борошно – 400 г

Приготування:

  1. Перемішати жовтки з цукром і розтопленим вершковим маслом (теплим).
  2. Додати соду з оцтом, борошно з сіллю.
  3. Замісити тісто, можна руками. Довго вимішувати не потрібно. Достатньо, щоб борошно зволожилося.
  4. Сформувати з тіста кульки по 5 г (розміром з мигдальний горіх) і випікати в електрогорішниці, буквально 2–3 хвилини.
  5. Негарний край можна підпиляти терткою.
  6. Непотрібний край збити разом з вареним згущеним молоком, для начинки.

Інгредієнти для начинки:

  • варене згущене молоко – 200 г
  • вершкове масло – 80 г
  • чорний ром або лікер – 30 г (за бажанням)

Приготування:

  1. Збити м’яке вершкове масло з вареним згущеним молоком, додати ром.
  2. Начинити горішки кондитерським мішком.
  3. Прибрати в холодильник на ніч.
  4. Постаратися за ніч не з’їсти всі горішки.

Смачного!

Джерело: Instagram – lizaglinskaya

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