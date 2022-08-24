Паста карбонара: рецепт від Євгена Гребеника
Карбонара ― один з найгеніальніших і однозначно найпопулярніших рецептів пасти у світі. Її дуже просто і легко приготувати, продукти для неї доступні, і ви зможете їх знайти в будь-якому супермаркеті. Карбонара має багато варіантів приготування: з вершками, беконом або панчетою, з сиром пармезан або пекоріно. Сьогодні своїм домашнім рецептом цієї популярної страви поділився переможець проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 Євген Гребеник.
Інгредієнти (на 4 порції):
- Спагеті ― 320 г
- Сіль кам’яна для відварювання спагеті
- Бекон або грудинка свиняча в/к ― 160 г
- Жовтки ― 8 шт.
- Вершки 30% ― 400 г
- Сир пармезан або будь-який витриманий сир ― 150 г
- Щіпка мускатного горіха
- Чорний перець горошком
Спосіб приготування:
- Воду доводимо до кипіння, додаємо сіль і відварюємо спагеті 8 хвилин.
- Паралельно на сковорідці обсмажуємо бекон до румяноі̆ скоринки, наприкінці обсмажування приправляємо меленим чорним перцем.
- Для соусу з’єднуємо в мисці жовтки курячих яєць (4 шт.), вершки і тертий сир. Суміш ретельно перемішуємо і заправляємо мускатним горіхом.
- Відварені спагеті додаємо на сковорідку з обсмаженим беконом, вводимо соус і інтенсивно вимішуємо до загустіння соусу.
- Викладаємо готову пасту в тарілки, зверху за бажання гарніруємо жовтком і посипаємо тертим сиром.
Смачного!
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