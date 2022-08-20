МастерШеф.  Битва сезонів 1 випуск: учасники будуть готувати в двадцятці

Проєкти
Танці
Танці
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
Всі проєкти
ru
МастерШеф

«МастерШеф.  Битва сезонів» випуск 1: Чи вдасться всім учасникам приємно здивувати суддів?

20.08.2022

У суботу, 20 серпня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 1 випуск «МастерШеф.  Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 1 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

мастер шеф битва сезонов Найяскравіші учасники минулих сезонів знову зійдуться на головному кулінарному проєкті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий. 11 сезонів поспіль «МастерШеф» змінює культуру харчування українців та відкриває нові імена у світі української кулінарії. Проєкт давно став головним майданчиком країни, на якому аматори та професіонали можуть заявити про себе. І хоча в кожному сезоні переможцем міг стати лише один, багато учасників переконані, що саме вони були гідні цього звання. Незабаром двадцять найяскравіших і найталановитіших зірок проєкту повернуться на кухню «МастерШефа» по реванш і схрестять ножі в грандіозній битві за кулінарну першість. Переможець сьомого сезону Пава, переможець першого сезону «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник, фіналістка п’ятого сезону Катерина Велика, незабутня кокетка Наталка Петрик та інші вже готові показати все, чого навчилися за цей час!

У першому випробуванні сезону їм доведеться продемонструвати всі здобуті знання! Завдання начебто дуже просте ― жодних обмежень та ускладнень. Кулінари мають приготувати страву за дві години. Але саме ця страва допоможе кожному з них заявити про себе! Чого вони навчилися, які книги читали, де працювали і якого нового кулінарного рівня досягли? На які приготування зроблять ставки учасники? І чи вдасться всім приємно здивувати суддів? Дивіться в ефірі! 

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
МастерШеф.  Битва сезонів 1 випуск: учасники будуть готувати в двадцятці
МастерШеф

В ефір СТБ повертається «МастерШеф. Битва сезонів»

 МастерШеф.  Битва сезонів 1 випуск: учасники будуть готувати в двадцятці
МастерШеф

Паляниця: спрощений рецепт від Євгена Клопотенка

 МастерШеф.  Битва сезонів 1 випуск: учасники будуть готувати в двадцятці
МастерШеф

Яблучна шарлотка: рецепт від переможця «МастерШеф»

 американские пончики вани милановича
МастерШеф

Американські пончики від Івана Мілановича

 МастерШеф.  Битва сезонів 1 випуск: учасники будуть готувати в двадцятці
МастерШеф

Домашня гірчиця: покроковий рецепт

 торт медовик
МастерШеф

Торт «Медовик»: рецепт від Володимира Ярославського
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати